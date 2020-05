Patients - la critique + le test blu-ray

Résumé : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. {Patients} est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

Copyright Gaumont

Critique : Librement adapté du récit autobiographique de son réalisateur Grand Corps Malade, Patients tient plus du feel good movie que de la comédie ou du drame pur. Parce que la vie n’est ni seulement l’un, ni seulement l’autre, le film se partage entre ces deux penchants de manière très fluide et naturelle, pour en tirer une véracité dans le propos d’où il génère son caractère attachant. Proposant une immersion totale dans le quotidien de ces jeunes enfermés dans cet établissement (quand certains ne le sont pas dans leur propre corps), le long-métrage du slameur et de Mehdi Idir profite du choix judicieux des deux réalisateurs de tout le temps rester du point de vue de Ben et d’ainsi instaurer chez le spectateur la même sensation d’immobilité dont il est victime. Avec ce processus d’identification quasi instantané à son protagoniste s’installe cette impression de redécouvrir peu à peu le monde extérieur (d’abord sa chambre, puis l’établissement de rééducation, ses différentes pièces, puis sa cour, puis enfin hors de ce dernier) et ses facultés motrices. Pendant ces 1h50, on vit en compagnie des handicapés et du corps médical animant ce centre, où le terme "patient" n’a jamais autant trouvé sa justification qu’ici.

Copyright : Gaumont

Pour représenter à l’écran la lenteur de la récupération des capacités de Ben, les deux réalisateurs joignent au caractère autobiographique du récit la passion pour les deux hommes envers la musique, plus particulièrement le hip-hop. Difficile exercice que de mettre en scène l’ennui chez ses personnages sans pour autant le créer chez le spectateur, chose ici réussie grâce à un montage malin qui mêle aux images successives de rééducation certains des plus gros classiques des années 90 (Nas, Lunatic, The Roots et NTM comme générique de fin), liant définitivement la musique comme adjuvant de notre protagoniste dans son combat pour retrouver sa motricité. L’occasion également de renouveler une mise en scène qui, si elle s’inscrit directement dans la lignée d’un "cinéma vérité", propose néanmoins une fraîcheur dans le traitement de certaines de ses séquences, comme ce pseudo-match de boxe entre Ben et Steve, rythmé encore une fois par une instru hip-hop bien sentie.

Copyright : Gaumont

La fraîcheur, Patients sait définitivement la véhiculer par des acteurs faisant corps avec leurs personnages. Malgré quelques vannes sonnant faux et fragilisant très momentanément la justesse de ton, il n’en demeure pas moins que le portrait des différents personnages respire l’humanité, dans ce qu’elle a de plus courageuse mais aussi faillible. Parce que la vie n’est jamais toute blanche ou toute noire, le film, même dans sa finalité pleine d’optimisme, ne délaisse jamais la dure réalité pour certains de ses protagonistes, et le désespoir qui peut y être associé. Touchant.

Le blu-ray :

Copyright Gaumont

Les suppléments :



Son making-of de 24 minutes constitue sans aucun doute le seul intérêt des suppléments de cette édition. Très centré sur les acteurs et leur préparation dans leur rôle respectif, ce bonus survole cependant pas mal d’autres aspects, notamment la mise en scène, dont on n’apprend vraiment pas grand-chose. A cela s’ajoute la bande-annonce du film (l’intérêt ?) ainsi que le clip du très beau morceau Espoir Adapté de Grand Corps Malade. Pas très consistant en somme.

L’image :



Toujours dans un souci d’authenticité, l’esthétique revêt des teintes plutôt grises pour une photographie à l’aspect très réaliste. Par conséquent, Patients ne sera pas forcément le blu-ray qui va mettre en valeur votre installation par ses couleurs. Néanmoins, grâce à un très joli grain, l’image dispose d’un beau piqué, constant sur toute la durée du film.

Le son :



La VF en DTS-HD Master Audio 5.1 donne une belle profondeur aux conversations du long-métrage, dont il est principalement constitué. Son intérêt pourrait se montrer très limité si cette VF ne s’exprimait pas lors des séquences musicales, avec une très belle utilisation du caisson de basses, pour le plus grand plaisir des amateurs de rap, ravis d’entendre quelques classiques des années 90 sous un mixage percutant.