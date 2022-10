Patrick Bruel - Au fil des mots - abécédaire - Frédéric Quinonero

Résumé : Déjà quarante années de carrière pour l’idole de toute une génération. Frédéric Quinonero, spécialiste de musique et de cinéma, auteur de nombreuses biographies, aborde les vies multiples de l’artiste, ses coups de cœur, ses tubes comme ses passions.

News : Patrick Bruel, bien loin de la Bruelmania... un nom qui laisse rarement indifférent, un succès insolent, de multiples talents de chanteur et d’acteur, la passion du poker et du foot. Mais ce sont aussi des prises de position qui en ont souvent déconcerté plus d’un, même parmi ses plus grands supporters, des rumeurs de harcèlement sexuel, quelque démêlé occasionnel avec la maréchaussée. Ses détracteurs le qualifient d’opportuniste prétentieux, ses fans le prétendent généreux et complice. Derrière cette star surexposée se cache sans aucun doute un être humain dont la sensibilité a touché le cœur des Français qui l’ont rangé dans la catégorie des personnages publics les plus populaires de ces dernières années.

Frédéric Quinonero, qui lui a déjà consacré un ouvrage en 2019 (Patrick Bruel. Des refrains à notre histoire), continue l’exploration de ce phénomène aux mille facettes en le détaillant lettre par lettre. Non content d’en apprendre davantage sur le célèbre chanteur, chaque lecteur pourra également réviser sa géographie d’Argenteuil à Sidi Bou Saïd en passant par Bruxelles, Cabourg, Cadaquès, Eauze, Lille, New York, Tlemcen ou Utrecht. Car l’auteur, réputé pour la précision de ses descriptions, prend le temps de situer chacune de ces villes dans le contexte culturel et social de l’époque, ne donnant que plus d’authenticité à ses propos. De la même manière, les célébrités du show-biz (Amir, Aznavour, Barbara, Brassens, Brel, Goldman, Hallyday, Pagny, Reggiani, Renaud, Sardou, Vianney), du cinéma (Arcady, Duez, Lelouch, Marceau, Weber, Zidi), de la télévision (Drucker, Sébastien), et même de la littérature (van Cauwelaert) croisées au fil des pages ne servent pas uniquement de simple accompagnement à l’idole. Un historique précis de la carrière des uns et des autres trace le chemin vers la rencontre avec l’artiste le plus complet de sa génération. Au milieu des titres de ses chansons les plus emblématiques, (À la santé des gens que j’aime, Alors regarde, Casser la voix, Combien de murs, J’te l’dis quand même, Place des Grands Hommes, Qui a le droit) de ses rôles au cinéma (Le coup de sirocco, La maison assassinée, Le prénom, Les diplômés du dernier rang, P.R.O.F.S.) ou à la télévision, de sa conquête du théâtre (bien avant celle de la scène musicale), de sa participation épistolaire au concours de l’Eurovision et même de ses débuts au Club Med se faufilent quelques bribes de sa vie privée avec l’évocation de son grand-père Elie, de son père Pierre Benguigui, de sa mère Augusta Kammoun, de la mère de ses enfants Amanda Sthers. Enfin, ces textes, riches en anecdotes, sont illustrés de plus d’une centaine de photos d’un Bruel sur scène, avec ses amis, en footballeur, en joueur de poker, et même au cœur de son domaine viticole du Lubéron ou de ses oliveraies du Vaucluse.

Si vous pensiez tout savoir sur Patrick Bruel, nul doute que cet ouvrage vous révélera quelques particularités oubliées, tant son auteur a ce don particulier de savoir les mettre en lumière.