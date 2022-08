Pauvre Georges - la critique du film

Résumé : "Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous" (Paul Eluard). Georges a quitté la France pour le Québec et s’est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir, en rentrant du collège où il enseigne le Français à Montréal, il surprend Zack, un adolescent déscolarisé, en train de fouiller leur maison. Georges voit en ce gosse un nouveau projet de vie et se met en tête de le sauver. Cette décision prise contre l’avis de tous va provoquer des réactions incontrôlées et faire exploser tous les liens qui les unissaient les uns aux autres.

Critique : Absente du grand écran depuis 2003, Claire Devers revient sur le devant de la scène cinématographique, avec l’adaptation du livre homonyme de l’Américaine Paula Fox. Elle y décrit avec une lucidité cruelle et un humour raffiné la vie des habitants d’une petite bourgade résidentielle, bouleversée par l’arrivée d’un élément perturbateur et troublant (s’agit-il d’un enfant perdu, d’un délinquant, d’un gigolo ?) qui, petit à petit, devient le réceptacle sur lequel cette communauté apparemment paisible projette ses fantasmes. Sur un ton tragi-comique, un récit sans complaisance et sans parti pris, condensé juste à point pour mettre en exergue toute la complexité de chacun des protagonistes, dresse le tableau corrosif d’un monde où la bien-pensance assure opportunément bonne conscience et valorisation à ceux dont la vie manque de relief.

Copyright Jour2fete

Quand Georges (Grégory Gadebois) a eu l’opportunité de quitter la France, venir enseigner au collège français de Montréal et s’installer à la campagne, il n’a pas hésité, pensant que sa vie serait plus intéressante. Mais après une période d’euphorie, il sent que quelque chose ne fonctionne plus. Il ne se reconnaît plus dans cette conception de l’enseignement où les élèves se désintéressent du savoir et se comportent en clients contestant leurs notes, sous prétexte qu’ils fréquentent un établissement privé où les cours sont payants. Il n’a pas su préserver l’enthousiasme de ses débuts et désormais sa vie lui semble bien étriquée. Contrairement à Zweig (Stéphane de Groodt), qui, lucide et détaché, ne lâche rien face aux élèves, il se désole de ne plus rien transmettre. Altruiste, il s’accroche à l’innocence humaine et veut croire que rien ne peut résister à la compréhension et à la bienveillance. C’est pourquoi il jette son dévolu sur Zack (Noah Parker), mais se trompe d’objet. Car Zack est loin de n’être qu’un gosse perdu qui a besoin d’aide. Il n’existe que dans le regard des autres et sert essentiellement à révéler les petites lâchetés et les grandes ignominies des membres de cette assemblée disparate, miroir parfait de l’intrication de l’âme humaine.

Copyright Jour2fete

Avec un sens aigu du détail, la réalisatrice nous entraîne dans une inquiétante mais fascinante exploration des courants souterrains des relations humaines. La mise en scène se joue des transparences et des contre-jours, accentuant le contraste entre cette petite urbanité nombriliste et l’immensité du paysage. Mieux que des mots, l’intérieur des maisons en dit long sur le caractère des personnages. La demeure de Georges et d’Emma (Monia Chokri), avec ses différences de niveaux, est aussi labyrinthique que leur relation de couple. Les amas de vêtements et de vaisselle sale de Mathilde (Mylène Mackay), le luxe et l’ordre paranoïaque des Devline sont autant d’indicateurs de leurs sentiments profonds. A ce déploiement de minutie s’ajoute la présence d’un casting hors pair, particulièrement doué pour transmettre toute une gamme d’émotions et faire des personnages des humains à l’authenticité criante. Ni tout à fait gentils, ni tout à fait méchants, ils sont dans tous les cas attachants, malgré leurs failles. Entouré de partenaires de jeu tout à fait convaincants (à commencer par le jeune Noak Parker), Grégory Gadebois, élément central de l’intrigue, réussit, entre tranquillité bonhomme et violence sourde, un numéro d’équilibriste sentimental bluffant.

Claire Devers aborde avec une élégante sobriété des thèmes d’une actualité brûlante (la recherche d’une vie plus saine, le basculement de l’éducation, les conflits intergénérationnels et la peur omniprésente) et pose un regard d’autant plus subjuguant qu’il se fait discrètement féroce sur un monde qui se délite inéluctablement de l’intérieur.