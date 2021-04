Paycheck - la critique

Résumé : L’histoire, c’est celle de Michael Jennings (Ben Affleck), ingénieur de réputation mondiale, qui travaille sur des projets ultra secrets pour une société high-tech. Si secrets qu’après chaque mission, sa mémoire doit être effacée pour l’empêcher de divulguer quoi que ce soit. Pour sa dernière mission, qui doit normalement lui rapporter un paquet de fric, Jennings crée une machine qui dévoile le futur...

Critique :Philip K. Dick inspire beaucoup les cinéastes (Blade Runner, Total Recall). Et on se dit que c’est tant mieux, puisque son univers est un des plus visionnaires et novateurs qui soit. Il y a quelques années, Spielberg sortait le plutôt bon Minority Report tiré de la nouvelle du même nom. Cette fois-ci, c’est John Woo qui s’y colle avec Paycheck.



On pourrait croire que ça commence bien. Simplement, premier hic : l’ingénieur en question n’est autre que Ben Affleck. Peu crédible. En effet, le comédien est un des acteurs les plus navrants de Hollywood et surtout son physique souffre d’une méchante saillie de la mâchoire inférieure, ce qui ne lui donne pas forcément l’air très... "ingénieur". Passons. On se dit que John Woo a concocté les scènes de tueries dont il a le secret et va réussir à faire quelque chose de ce pantin à moitié prognathe. On se souvient des scènes magiques de Face/Off ou de The Killer. On se souvient d’une petite fille qui plane sur un opéra, encadrée dans les écouteurs de son walkman, et traverse un salon rococo au ralenti, où deux acharnés de la mitraille, shootés aux amphétamines, se trouent la peau dans un scintillement d’éclats de verre... Mais là, rien. Aucune innovation, aucune scène qui nous fasse penser que Paycheck n’est pas un film d’action de base. Le méchant a une tête de méchant, le gentil une tête de gentil (un peu débile, mais gentil), et même la sublime Uma Thurman n’arrive pas à tirer son épingle du jeu. Il n’y a malheureusement pas grand-chose à dire d’autre sinon que partir d’une nouvelle si surprenante et arriver à un résultat aussi attendu relève de la performance. John Woo vient d’être naturalisé hollywoodien et c’est plutôt triste.

A la fin du film, Ben Affleck, en voix off, nous explique sur un ton affligeant, parce qu’il faut bien mettre une morale de ménagère derrière tout ça, que connaître son futur, eh ben c’est pas bien. Alors d’accord, on le saura pour la prochaine fois...