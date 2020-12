Petite fille - Sébastien Lifshitz - critique

Résumé : Le film suit avec beaucoup de délicatesse, le parcours de Sasha, 8 ans, et de sa famille pendant une année. C’est autant le portrait de Sasha, née garçon, mais qui est une fille de tout son être, que le récit du difficile parcours de sa mère Karine.

Critique : Sasha, encore jeune, ne perçoit que partiellement les difficultés qu’elle affronte à l’école, et encore moins celles qui seront indubitablement les siennes à partir de l’adolescence. Sa mère, en revanche, qui a eu d’abord un peu de mal à accepter, soutient son enfant avec un courage exemplaire, et sait, elle, que si le présent est difficile, le futur le sera encore plus.

La famille toute entière d’ailleurs est formidable : sa grande sœur et ses deux frères, un plus âgé et un plus jeune, sont prêts à défendre cette enfant atypique contre vents et marées. Le père, plus réservé, que l’on devine triste de cette situation, l’affronte aussi avec beaucoup de dignité.

Karine se bat chaque jour pour sa fille. D’abord à la maison, pour la rassurer et l’éduquer désormais comme une petite fille, et surtout vis-à-vis de l’extérieur, et notamment l’école, très réticente à accepter la situation.

Les entretiens avec un médecin spécialisé, une femme douce et compréhensive, faits de gros plans sur Sasha sont bouleversants : les questions du médecin, mettent à nu toute la souffrance vécue par l’enfant.

Mais c’est aussi ce que le film ne montre pas volontairement qui interroge : il n’est jamais question des proches de la famille : y’en a-t-il ? Et, si oui, ont-ils pris leurs distances ? On ne verra pas non plus d’enseignants dont pourtant il est beaucoup question. Les professionnels de l’école primaire de Sasha appliqueront même la politique de la chaise vide lors d’une réunion organisée par Karine en présence du médecin spécialisé, et ce sans même s’en excuser.

Ce portrait singulier, loin de tout militantisme, souligne tous les verrous que notre société doit encore faire sauter pour faire accepter la différence. On en a malheureusement tous les jours ou presque des exemples dans les faits divers.