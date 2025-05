Pile ou face ? - Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis - critique

Résumé : Inspirée de faits réels. L’ambitieuse entreprise de Buffalo Bill visant à présenter son spectacle de l’Ouest sauvage au public italien.

© Festival de Cannes 2025

Critique : Il y a des films où l’on sait de suite en les regardant qu’il sont inspirés par un plaisir de cinéma. Les références du western y sont ici nombreuses, non pas tant de Sergio Leone que celles issues de la culture américaine : Calamity Jane, Buffalo Bill, Bonnie and Clyde ; autant de mythes qui ont été eux-mêmes revisités à maintes reprises sur le grand écran. On peut donc dire que Pile ou face ? est un film très ancré dans une culture cinématographique qui se joue des genres, introduit un effet déjà bien connu du cinéma dans le cinéma, et tente de renouveler une approche du western italien.

Pile ou face ? met à l’honneur un personnage féminin central, qui d’une situation de victime de violences et d’humiliations conjugales, endosse le rôle d’une tueuse sans pitié. En effet, elle assassine son mari et est contrainte de fuir avec un beau cavalier qui, lui, est accusé de cette tuerie et est poursuivi par Buffalo Bill. Ce personnage féminin, haut en couleurs, est interprétée par la très inattendue Nadia Tereszkiewicz. Preuve est faite que l’actrice est capable d’habiter de multiples rôles, d’autant qu’elle parle italien pour le film, lâchant parfois quelques phrases en anglais ou en français. Elle incarne une figure féminine ne se laissant pas abattre par sa situation et qui, au contraire, renverse la posture de victime pour celle de la mercenaire. Dans ce couple en fuite, comparaison n’étant pas raison, on pense au grand film primé de David Lynch, Sailor et Lula, qui avait la résonance d’un western mais aux allures contemporaines. La violence est plus contenue ici, mais le délire et l’imagination ne se privent d’aucune liberté.

Copyright RAI Cinema

Il se dit de ci de là que le cinéma italien serait en crise. Pile ou face ? témoigne du contraire avec l’émergence de deux jeunes réalisés, très imbibés d’une vraie culture cinématographique, mais surtout prenant le risque de se décaler de la mémoire des films spaghetti laissée par Sergio Leone. Ils détournent le western italien sur un mode plus parodique qu’interprétatif, en faveur d’une virée joyeuse et rythmée dans ce qui pourrait ressembler aux grandes plaines de l’Ouest américain. La théâtralisation des rapports entre les personnage confirme la volonté des réalisateurs de se départir d’un genre sans doute aujourd’hui démodé, dans un style aérien et franchement drôle. La référence à la légende de Sleepy Hollow rajoute à la fantaisie du propos où le fantastique prend alors le pas sur la course-poursuite et les règlements de compte.

Maintenant, comme de plus en plus au cinéma, le film souffre de longueurs inutiles. La fin est constituée d’une série de ritournelles qui repoussent à l’infini une fin plus rapide. Il aurait été salutaire que le récit soit raccourci d’un des cinq chapitres qui structurent la narration générale. Deux heures paraissent trop ambitieuses, une fois que le spectateur a compris les intentions des réalisateurs en matière de renouvellement et de parodie d’un genre éprouvé depuis longtemps sur le grand écran. Même les acteurs semblent y trouver moins d’intérêt dans des rebondissements dont on a compris les ressors narratifs. L’effet de surprise disparaît et l’humour s’estompe du même coup.