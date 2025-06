Plan d’évasion - Adolfo Bioy Casares - chronique du livre

Résumé : « Plan d’évasion » raconte l’histoire de Henri Nevers, missionné au bagne de Cayenne pour assister le directeur de la prison. Henri écrit des lettres racontant son périple et son installation, missives commentées par son oncle. Henri n’a qu’une hâte, rentrer au pays pour retrouver sa fiancée. Déçu, méfiant, il découvre une île où se passent des événements de plus en plus mystérieux. À moins qu’à un moment, il n’ait perdu pied…

Critique : Adolfo Bioy Casares écrit après la Seconde Guerre mondiale ce court roman qui nous plonge non dans la tête de Henri Nevers, mais dans celle de son oncle qui analyse sa correspondance. Entre interrogations sur la réalité perçue et allers-retours entre différents niveaux de narration, le récit s’avère plus complexe que prévu et nous entraîne aux portes de la folie et du fantastique.

Ce roman est découpé en chapitres de deux à cinq pages. Adolfo Bioy Casares prend le temps de mettre les événements en place et d’augmenter la tension. Au départ, on suit l’arrivée de Henri Nevers, ses appréhensions et le recul imposé par le narrateur, son oncle. Et puis l’action s’accélère, et les pages qu’on lisait tranquillement nous happent si bien qu’au bout d’un moment on ne parvient plus à sortir de l’histoire.

En plus de cela, arrive le moment où l’on perd pied, où l’on s’interroge sur les faits : "Que s’est-il passé ? Mais c’est étrange par rapport à ce que j’ai lu précédemment !" et on repart en arrière pour éclaircir un point, on reprend sa lecture, pourtant quelque chose nous échappe... On glisse petit à petit dans cet étrange archipel de Cayenne. On se rassure en supposant que Henri n’a peut-être plus toute sa tête.

C’est là que le rôle du narrateur prend de l’importance. Car cet oncle mystérieux sait des informations qu’il ne nous révèlera pas. Il a un avis tranché sur Henri. Mais il tâche de relater les faits pour que chacun puisse se forger son avis et qu’on ne lui reproche pas d’influencer ceux qui liront ses commentaires. Mais en disant cela, ne nous a-t-il pas déjà influencés ?

Adolfo Bioy Casares joue ainsi avec son lecteur jusqu’à la révélation finale. On passe de l’action même sur l’île avec Henri, à ses lettres écrites, et au niveau du narrateur qui analyse ce qui est écrit. Ce roman fantastique jongle entre l’étrangeté de situations impossibles et la perception que l’on en a. Folie, surnaturel ou alors mélange des deux ? À moins que les événements inexplicables poussent à la démence ceux qui tentent de percer leur mystère ?

Toutes ces questions trottent dans notre tête, alors que l’on cherche nous-même à interpréter les événements, à relever les détails, comme Henri.

On pressent venir un drame final, mais on ignore quelle forme il va prendre. Adolfo Bioy Casares laisse le lecteur avec beaucoup d’interrogations, lui offrant la difficile tâche de trouver lui-même ses réponses dans cette œuvre à tiroirs.

Plan d’évasion est donc un roman fantastique où beaucoup d’éléments ne sont pas certains. Adolfo Bioy Csares offre à chacun la possibilité d’interpréter l’histoire à sa manière et d’établir son plan d’évasion pour comprendre ce récit.