Plus que jamais - Emily Atef - critique

Résumé : Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

Critique : Au cinéma, c’est l’histoire d’une jeune femme qui, alors que la mort approche, rejette les conseils médicaux pour s’offrir une dernière communion avec la nature sous le regard désemparé de son compagnon, tiraillé entre colère et amour. Dans la vraie vie, c’est la disparition brutale en janvier dernier d’un homme plein d’avenir et de talent, arraché à l’affection des siens et à l’admiration de son public. Car bien sûr, à travers ce film qui traite de décès prématuré, impossible de ne pas faire le parallèle avec Gaspard Ulliel dont ce fut le dernier film. Un sujet douloureux certes mais qui trouve la force de surpasser l’injustice d’un départ trop tôt survenu en choisissant la voie de l’émancipation dans un cadre lumineux.

D’emblée, le malaise s’installe lors de ce dîner où Mathieu (Gaspard Ulliel) et Hélène (Vicky Krieps) rejoignent leurs amis, embarrassés quant à l’attitude à adopter face à celle qui, atteinte d’une maladie incurable, est déjà mise à l’écart du monde des vivants. Lucide, Hélène sait qu’il ne lui reste que peu de possibilités. Accepter des traitements lourds et incertains qui risquent bien de lui voler les quelques mois qui lui restent à vivre ou organiser elle-même la passerelle entre vie et trépas, malgré l’incompréhension et même la désapprobation de son entourage. D’abord prisonnière d’un univers claustrophobique et sombre au rythme lent et aux sons étouffés, la mise en scène se déplace ensuite vers la luminosité d’un été norvégien, là où la nuit n’existe plus. Au cœur d’une nature brute, principalement composée de lacs et fjords, l’eau, tel le liquide amniotique dans lequel la malade s’immerge, se fait complice de renaissance plutôt que de mort, pendant que le bloggeur Mister (Bjørn Floberg ), partisan du libre arbitre, affirme que « les vivants ne peuvent comprendre les vivants » et lui offre soutien et sérénité.

Emily Atef, qui avait su saisir avec justesse la vulnérabilité de Romy Schneider sans jamais tomber dans l’indécence dans 3 jours à Quiberon, renouvelle l’exploit de nous parler d’un des chapitres les plus tabous de nos sociétés occidentales sans surenchère lacrymale. Le choix de Vicky Krieps pour incarner cette héroïne, dont la détermination teintée de fragilité bouleverse, n’est sans doute pas étranger au rayonnement de ce drame insupportable. Car si elle se sait condamnée, Hélène n’a nullement l’intention de renoncer une dernière fois aux plaisirs de la vie. Se baigner nue dans un lac, arpenter les sentiers forestiers jusqu’à y laisser son souffle, toucher et embrasser la peau de son compagnon... Une succession de scènes vivantes et sensuelles pour fermer la porte au désespoir et ne conserver que la beauté de l’instant présent, sublimée par ce couple de comédiens en parfaite osmose.

En laissant Hélène partir exactement comme elle le souhaite, Mathieu fait preuve d’une émouvante abnégation, et ce qui s’annonçait comme une tragédie funeste se transforme en une histoire d’amour solaire : de quoi nourrir l’actuel débat autour du droit à mourir dans la dignité !