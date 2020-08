Polly et moi - la critique

Résumé : La vie ordonnée de Reuben Feffer, assureur prudent et routinier, est chamboulée par deux événements inattendus. Le premier : sa jeune épouse le trompe et le plaque en pleine lune de miel. Le deuxième : il rencontre Polly, jeune femme délurée dont il tombe amoureux.

Critique : Réalisé par John Hamburg (scénariste de Mon beau-père et moi et Zoolander) et bénéficiant de deux têtes d’affiche ultra populaires (Ben Stiller et Jennifer Aniston), Polly et moi a tout du bon produit divertissant, made in Hollywood, destiné aux sommets du box-office. Histoire classique des opposés qui s’attirent, le film est taillé sur mesure pour ses interprètes : Ben Stiller nous fait son numéro du pauvre type, subissant les pires humiliations, et Jennifer Aniston incarne une fois de plus la girl next door sympathique.

Malgré un air de déjà-vu et des gags frôlant parfois le mauvais goût (mais qui, heureusement, n’atteignent pas les sommets de débilité de Mary à tout prix), Polly et moi réussit tout de même à nous divertir, notamment grâce à des seconds rôles qui méritent le détour (Hank Azaria en professeur de plongée français nudiste et Philip Seymour Hoffman en comédien raté). Cependant, si on rit de bon cœur, on ne croit pas du tout à l’aspect "romantique" de cette comédie, car le couple Stiller-Aniston manque gravement d’alchimie. Ce qui prouve une fois encore que réunir deux stars ne fait pas toujours d’étincelles.