Poppy Field - Eugen Jebeleanu - critique

Résumé : Cristi est un policier roumain au service d’une institution publique encore très machiste. Il doit cacher au quotidien son homosexualité à ses collègues. Le jour où son petit ami français vient lui rendre visite pour quelques jours, Cristi est appelé pour une intervention dans une salle de cinéma où un groupuscule ultranationaliste sabote la projection d’un film queer. Lorsque l’un des spectateurs gay le reconnaît et menace de révéler son secret, Cristi craint de perdre le contrôle de sa vie…

Critique : Ça pourrait être une belle histoire entre deux hommes, simplement dans un bout de l’Europe. Sauf que le premier est français, pétri de liberté, et le second un policier roumain, enfermé dans la rigidité de son métier et la culpabilité. Les choses se complexifient quand l’agent est appelé pour une intervention dans un cinéma qui projette un film LGBT et se voit menacé d’être dénoncé en tant qu’homosexuel par un des militants présents dans la salle.

Copyright Optimale Distribution

Il y a autant de beauté que de violence dans ce premier long-métrage, justement récompensé dans de nombreux festivals. La beauté s’écrit d’abord dans le portrait de ces deux garçons magnifiés de sensualité et de tendresse. La caméra s’invite dans des décors dépouillés, quasi nus, privilégiant les plans fixes et les couleurs ternes. Et il y a la violence d’un pays, étouffé par les stéréotypes, les peurs et la morale religieuse, et qui s’entête à nier l’évidence des rapports amoureux de toute nature. En soi, Poppy Field pourrait être un simple drame sur la tragédie de l’exclusion et l’homophobie. Mais avant tout, il s’agit d’une œuvre roumaine qui joue non sans courage avec les conventions, le dialogue interculturel, et dénonce, au travers de ce joli portrait amoureux, la périlleuse question de la discrimination sexuelle et du radicalisme religieux. Une nouvelle fois, les personnages féminins apparaissent comme des figures d’émancipation, qui cherchent à grandir le monde et faire bouger les lignes. On perçoit en contre-fond les relents anciens du conservatisme communiste qui hante une société roumaine assommée par les contradictions.

Copyright Optimale Distribution

Eugen Jebeleanu réalise un film résolument politique. Tout est politique, diraient certains. Le débat du vivre-ensemble se heurte au désir de liberté sexuelle et à celui d’une société habitée par ses principes moraux. Le réalisateur évite le manichéisme en mettant en scène, entre ces deux univers, une histoire d’amour, elle-même construite sur le pluralisme culturel. On perçoit que les moyens sont limités mais le cinéaste parvient à faire éclore une image juste, sincère, jamais provocatrice, où la complexité sociale cohabite difficilement avec l’évidence de l’amour. C’est un film libre, parfois bruyant, qui assume un certain dépouillement de la mise en scène et des dialogues. L’enjeu pour Eugen Jebeleanu n’est pas de dénoncer un système, mais d’amener le spectateur, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, à se fonder une opinion sur le problème par lui-même.

Copyright Optimale Distribution

La majeure partie du film se passe dans la salle de cinéma. Le réalisateur inscrit son récit dans la pure tradition du théâtre tragique, quasi cornélien, où le politique se noue et se dénoue dans la complexité des rapports sociaux et amoureux. L’unité de temps et de lieu permet aux personnages et notamment à Cristi, le héros, de donner la voix à ses tourments identitaires. Voilà donc un film essentiel qui nous rappelle combien il est difficile pour chacun d’entre nous de donner chair à son être profond face parfois à l’hostilité du monde.