Pour Klára - Olmo Omerzu - critique

Résumé : Sous le soleil de l’Adriatique, David espère profiter des vacances avec ses deux enfants dans l’espoir de ressouder les liens familiaux. Alors que Klára vit son premier amour, un événement brutal vient troubler cette parenthèse et force la famille à rentrer plus tôt que prévu. Déjà vulnérable, la jeune fille en est profondément affectée, poussant ses parents à franchir certaines limites pour la protéger…

Critique : Un bord de mer magnifique, un camping ombragé, le chant des cigales : tout semble réuni pour permettre à ce père de famille et ses deux enfants de se retrouver en toute quiétude. Mais cette image de carte postale cache à peine l’inquiétude des enfants face à la séparation toute récente de leurs parents et la souffrance du père confronté à l’anorexie de sa fille adolescente. Pour tenter de coller à ce semblant de bonheur auquel il aspire tant, il n’hésite pas à le créer artificiellement, créant un sentiment d’étrangeté encore renforcé par l’emploi de deux langues différentes entre son ex-épouse et lui (il parle anglais, elle parle slovaque). Jusqu’à ce qu’un événement inattendu tombe à point nommé pour permettre d’entrevoir une embellie. Se pose alors la question de savoir à quels arrangements bien des parents sont prêts pour le bien-être leur progéniture. Une manière originale de proposer à chacun de s’interroger sur ses capacités à franchir (ou pas) certaines limites pour protéger ceux que l’on aime.

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Après Winter Flies (2018) et Bird Atlas (2021), celui qui occupe aujourd’hui une place de choix au cœur du cinéma d’Europe centrale revient avec ce cinquième long métrage présenté en compétition officielle au Festival de San Sebastián, sur les thèmes qui lui sont chers : la famille, la confusion de cette période troublée qu’est l’adolescence ainsi que les inévitables manipulations qui traversent toutes les relations humaines. Ce qui démarre comme une chronique familiale semblable à tant d’autres se gonfle peu à peu d’un brin de comédie, d’un zeste d’absurdité, d’une touche de tension et même d’un brin d’humour pour nous transporter dans une dynamique intrafamiliale au relent de thriller dès lors que le mensonge se substitue à tout autre moyen de communication. Privilégiant la sobriété à l’attaque directe, le scénario distille lentement mais sûrement une tension habilement dosée. Certains auraient sans doute préféré un martelage plus viril, au risque d’amoindrir la complexité des dilemmes moraux auxquels sont soumis nos protagonistes et qui font tout le sel de cette histoire juste là pour rappeler que la connaissance des autres, même les plus proches, reste toujours partielle et illusoire.

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Servi par un casting international solide (Dexter Franc, sous les traits de Klára, est tchèque ; Barry Ward, le père, irlandais ; et Barbora Bobul’ova, la mère, slovaque) qui n’a aucun mal, entre ombre et lumière, à composer un portrait de famille universel et convaincant, ce film pose de manière subtile et parfois dérangeante des questions morales inconfortables et propose au spectateur plusieurs points de vue, lui offrant ainsi un espace d’auto-réflexion.

La fin, particulièrement abrupte, confirme la propension du cinéaste à emprunter des voies imprévisibles. Pour notre plus grand plaisir !