Pour un revenu de base universel, Vers une société du choix – Mouvement Français pour un Revenu de Base – critique du livre

Résumé : "Pour un revenu de base universel - Vers une société du choix" est une réflexion sur ce que pourrait apporter la mise en place d’un revenu de base universel, inconditionnel et individuel à nos sociétés, sur le plan éducatif, écologique, politique ou encore social.

Critique : Le recueil démarre avec la préface de Cynthia Fleury, qui nous rappelle les origines du revenu de base et son utilité. Puis on entre dans le vif du sujet. Cet essai se divise en quatre grands chapitres.

Le premier revient sur l’histoire de cette idée, ses origines et les trois vagues qui l’ont portée. Une première au début du vingtième siècle, la deuxième se situe après la guerre de 39-45, et la troisième correspond à l’époque actuelle.

Le revenu de base consiste à donner à chaque membre de la société, de la naissance à sa mort, un revenu fixe lui permettant de vivre décemment, sans aucune condition d’éligibilité, sans aucune restriction lié à son foyer.

Ce concept peut sembler impossible, voire fou, mais justement ce recueil se penche dans les deux chapitres suivants sur la manière dont ce revenu peut émanciper l’individu et transformer la société.

Puis nous découvrons, dans un dernier chapitre, les différentes expérimentations réalisées dans le monde, de l’Inde au Brésil en passant par l’Europe, où s’est incarné ce projet sur une échelle réduite.

Ainsi, l’idée passe de l’utopie au possible, du concept au concret. Et l’on voit que cet argent peut aider à lutter contre l’inégalité scolaire, la société néo-libérale. Il peut avoir également un impact écologique et politique.

Mais attention, il ne s’agit pas de métamorphoser le monde avec une seule mesure. Ce revenu universel doit s’insérer dans un programme plus vaste, s’il veut porter ses fruits.

Ce livre permet d’approfondir la réflexion et nous ouvre une porte, afin d’en savoir plus, d’aller se renseigner ailleurs, de mieux comprendre toutes les tentatives qui ont été initiées.

Les auteurs ont pris la décision de ne pas se pencher sur le financement, et de privilégier l’analyse des impacts sur la société.

Heureusement, ils nous renvoient à d’autres livres qui se sont intéressés à la question budgétaire d’une telle mesure.

Le propos évoque également des idées reçues, comme l’assistanat et la société de méfiance, qui bloquent non seulement l’avancement du revenu universel, mais aussi notre manière de penser. Il est très intéressant de découvrir comment des raisonnements sinueux se sont installés et comment ils gangrènent en toute discrétion nos schémas intellectuels.

On découvre enfin qu’il y a plusieurs visions de ce projet : il ne s’agit pas d’une proposition de gauche ou de droite, bien au contraire, car elle trouve des soutiens et des détracteurs dans tous les camps.

La route va encore être longue, mais cette nouvelle vision de la société constitue une des pistes dont nous avons bien besoin pour construire un monde meilleur.

Pour un revenu de base universel - Vers une société du choix présente toutes les facettes et les conséquences de la mise en place d’un tel projet. Et par la même occasion, il tord le cou à quelques idées reçues en démontant leurs mécanismes.