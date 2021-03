Pourquoi j’ai pas mangé mon père - le test Blu-Ray

0 personne

Sortie DVD & Blu-Ray : le 12 août 2015

Résumé : L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père.

Le film : Pourquoi j’ai pas mangé mon père devait être la claque estivale française, il n’aura été qu’un pétard mouillé, accueilli par les critiques dans la plus totale indifférence. Pourtant, en y regardant de plus près, et au-delà des limitations techniques du motion capture qui nuisent beaucoup au film, la dernière réalisation de Jamel Debbouze est à l’image du personnage : franche, simple, drôle. Malgré ses défauts, le film séduira surtout les plus jeunes et parvient mine de rien à se moquer de certains préjugés et préceptes religieux qui ont la vie dure. On souhaite quand même du courage à Pathé et à Jamel qui vont essayer de vendre le film à l’étranger. La critique du film LE TEST BLU-RAY 2D Pourquoi j’ai pas mangé mon père bénéficie d’une édition HD solide de la part de Pathé. Les suppléments :



Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est un making of promotionnel et quelques scènes coupées d’un intérêt tout relatif. L’image :



Une très belle qualité d’image pour ce film d’animation, aucun défaut à noter. Le son :



L’unique piste française en DTS-HD 5.1 assure le spectacle et mobilise tous les canaux.

