Pourquoi le football ? - Stéphane Floccari - la critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Le football passionne autant qu’il exaspère. La majorité le vit comme la parenthèse chronique d’une passion festive et s’interroge : pourquoi le football ? Dans ces pages superbes, Stéphane Floccari renvoie dos à dos les bavardages quotidiens et les commentaires autorisés, les diatribes moralisatrices comme les discours savants. Le temps d’un match improbable, il fait jouer Platini et Jankélévitch, Juninho et Newton, Pelé et Pasolini, Van Basten et Merleau-Ponty, Cantona et Cioran. Pour le plus grand plaisir de son lecteur, qui s’y verra conter une histoire philosophique et populaire de cette communion sans équivalent entre les hommes qu’est le foot.

Critique : Il nous fait voir les paradoxes de la popularité de ce sport. Entre comportements irrationnels de masses ou de foules de supporters et l’emprise de la rationalisation scientifique sur les performances poursuivies, le football est devenu à la fois un jeu et une industrie. Paraphrasant Malraux au sujet du cinéma, cette industrialisation du football l’a fait sortir de son statut de la catégorie des sports, pour devenir une drogue collective, particulièrement addictive chez les plus passionnés des peuples. Ces constats justifient l’approche philosophique de Stéphane Floccari. Ce qu’il en écrit intéresseront les plus réfractaires à cette passion collective et à cette communion annoncée des grands soirs de match.

On peut discuter du diagnostic : si le football n’existait pas, faudrait-il l’inventer ?

Cette autre manière de poser la question a le mérite de faire comprendre ce qui se trame dans notre fascination pour l’un des sports où le hasard est le plus incontournable. Cette place laissée à la chance est difficile à admettre. Elle exacerbe la croyance que l’on peut avoir en notre capacité virtuelle d’identification au joueur qui, lui comme nous, cherche à conjurer le sort et à provoquer sa chance.

La photographie de la couverture est emblématique. L’image d’un Pasolini courant à contre-courant en costume après un ballon dans un faux stade, au milieu des jeunes de la cité symbolisée par les immeubles qui les entourent, souligne le paradoxe. Elle illustre les ambivalences de ce jeu d’équipe fondé sur l’identification à quelques rares dieux vivants du ballon rond. Le réalisateur de Théorème campe ici l’un de ces personnages hors du commun qui rappelle que ce sport est aussi un art et qu’il fait spectacle. C’est à partir de quelques constats et observations de ce type que Stéphane Floccari se pose les questions qui permettront de dire pourquoi le football nous met dans de tels états d’hystérie collective.

288 pages - 16,90 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos