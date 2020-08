Pourquoi tu pleures ? - La critique

Critique : Le (futur) marié, joué par Benjamin Biolay, a grandi dans une atmosphère matriarcale : sa mère l’a élevé seule et sa sœur excentrique l’adore. A quelques jours de son mariage, sa future épouse a pris le large sans prévenir, histoire de faire le point, avant de revenir, la bouche en cœur, sûre de son amour pour celui qu’elle a choisi. Mais si les choses étaient si simples, cela se saurait et dans Pourquoi tu pleures ?, le doute se conjugue aussi à plusieurs : le héros rencontre quelques jours avant ses noces une jeune femme susceptible de le faire changer d’avis sur son engagement. Simple passade ou coup de foudre ? La question reste en suspens et c’est bien tous les protagonistes ce trio amoureux bancal qui en souffrent. A noter que ce héros indécis ne porte pas de prénom mais que ses « fiancées » en revêtent un...

Les angoisses des futurs mariés avant le grand saut a été maintes fois présenté au cinéma et pourtant, dans ce premier long-métrage de Katia Lewkowicz, l’idée n’a rien de redondant ou d’éculé. En effet, la cinéaste (qui est aussi à l’origine du scénario) s’intéresse moins aux questionnements de ses personnages qu’au processus qui amène des individus à officialiser leur union pour la vie, au poids de l’héritage culturel et familial dans cette décision. Ici, tout le monde « veut le bonheur du héros » mais la vision de l’épanouissement par celui-ci est bien floue... « Ni pour ni, ni contre, bien au contraire » disait un certain Cédric Klapish dans un de ses films : cette rengaine pourrait bien être celle du fiancé qui passe d’une émotion et d’une (in)certitude à l’autre, sans bien savoir ce qu’il fait ni ce qu’il souhaite réellement.



Le ton reste malgré tout léger ; nous ne sommes pas dans une analyse sociale ou sociologique. Ce sont juste des personnes un peu dingues, des individus que l’on pourrait rencontrer n’importe où, des voisins ou des amis. Le personnage le plus réussi est celui de la sœur faillible mais fidèle, incarnée par Emmanuelle Devos. Ses répliques sont percutantes et choisies au coin du bon sens alors qu’elle met les pieds dans le plat systématiquement. Elle est drôle sans le vouloir.

Une comédie du quotidien en somme où l’on rit avec les personnages de leurs tracas.