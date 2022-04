Près de la mer - Abdulrazak Gurnah - critique du livre

Critique : Abdulrazak Gurnah, Prix Nobel de Littérature 2021, signe avec Près de la mer un roman envoûtant, écrit d’une plume sensorielle et enveloppante, riche de couleurs et d’odeurs, de voix chantantes et d’accents inconnus. Bâti en trois parties, ce livre entrelace étroitement les existences, se focalisant sur Saleh, un vieil homme de Zanzibar qui vit désormais en Angleterre. Alors que débute l’histoire, il se souvient de son arrivée de clandestin en Europe, enchâsse les récits, chaque détail menant à un retour en arrière soigneusement orchestré. Ainsi, il en vient à relater peu à peu ses années de riche marchand de meubles à Zanzibar, révélant des indices sur ce qui l’a poussé à fuir cette île. Les rencontres marquantes de sa vie sont évoquées et anticipent sur l’issue du roman, sur l’origine de son départ forcé, sur les années de souffrance finalement racontées avec beaucoup de délicatesse et sans aucun pathos. La narration bascule dans le deuxième tiers du récit qui se centre cette fois sur l’un des hommes au cœur de la tourmente, sur un homme qui appartient à la famille à l’origine de la chute, de la ruine. Enfin, la dernière partie les rassemble, confronte les points de vue et les versions pour donner à l’œuvre une amplitude nouvelle, permettre à la fresque de se déployer en son entier.

Près de la mer est un voyage sur une autre terre, sur le sol-poussière tanzanien. De nombreux détails historiques fleurissent par moments sur la page, soigneusement consignés, ce qui n’empêche pas Abdulrazak Gurnah d’entretenir un certain mystère sur le décor de son roman, lui conférant des contours à la fois brouillés et précis. Il fait toutefois éclore de ses mots une atmosphère chatoyante malgré l’odeur du sang qui se devine derrière celle des épices, du bois exotique, peuplant son livre d’ombres sorties des contes et des classiques anglophones, de Melville à Shakespeare.

En dépit de certaines longueurs liées à des tractations financières parfois obscures ou trop complexes, ce roman est donc d’une grande finesse. L’humanité qui s’en dégage, l’humour discret et intellectuel qui marque ici et là des moments clés, la poésie de certains passages, la réflexion, en filigrane, sur l’éphémère volatilité de l’existence en font un livre superbe et chaleureux, dépaysant.