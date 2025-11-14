Spectateurs – Brian K.Vaughan, Niko Henrichon – la chronique BD

Résumé : Val, quarante ans, se rend au cinéma en espérant que son copain la rejoigne. Frustrée que cela ne soit pas le cas, elle se détend au fond de la salle en regardant du contenu pornographique… jusqu’au moment où un tueur en série entre dans la salle obscure et assassine à la mitraillette tous les spectateurs présents ce jour-là. Val décède sur le coup, mais ce n’est pas tout à fait la fin… Son âme se détache de son corps pour devenir un spectre – et une spectatrice des événements à venir. Elle n’est pas seule dans ce cas : des milliers de personnes décédés errent sur Terre en observant sans limite les personnes décédées… jusque dans leur plus profonde intimité. Elle est ainsi le témoin des espoirs et des bassesses de l’humanité, jusqu’au crépuscule de celle-ci, sur lequel elle n’a aucune prise.

Critique : Ce n’est pas tous les jours qu’un récit commence par la mort physique de son personnage principal. Et pourtant, dès les premières pages, Val décède. C’est pourtant elle que nous allons suivre – cette fois dans son apparence spectrale – jusqu’à la fin du récit. Fauchée par un tueur de masse, Val devient une spectatrice des événements qui l’entourent. Elle suit la vie des new-yorkais en entrant à leur domicile pour les observer dans leur intimité. Les scènes de sexe sont légions dans Spectateurs, mais elles ne sont pas gratuites. Il s’agit en effet de questionner notre rapport au désir et notre appétence pour le voyeurisme dans une société hyperconnectée : scroller à l’infini sur les réseaux sociaux, n’est-ce pas une attitude de voyeur ? Brian K.Vaughan pousse le curseur à fond pour nous forcer à cette interrogation.

© Brian K.Vaughan, Niko Henrichon / Urban comics

Le scénariste de Saga nous positionne également dans la position inconfortable de spectateur d’une humanité en proie au délitement sous l’effet de la confusion entre monde réel et monde virtuel, qui nous conduit à céder à nos pulsions animales. Spectateurs insiste également beaucoup sur la violence, et en particulier les tueries de masse : l’un des fils rouges de l’œuvre est ainsi #Leaderboard, une organisation occulte et nihiliste dont les membres se mettent au défi de produire la plus importante tuerie possible. On sent sur ce point l’influence de l’actualité américaine… Le récit met également en scène l’attitude des hommes face à un monde qui se délite : la réponse du scénario s’avère in fine peu optimiste, mais peut-être réaliste. En fin de compte, face à la fin du monde, les hommes choisissent de s’adonner aux plaisirs. Peut-être une façon de détourner les yeux face à la catastrophe – celle du monde réelle, celle-là – qui vient vers nous. Le thème du spectateur impuissant constitue à cet égard une métaphore intéressante.

© Brian K.Vaughan, Niko Henrichon / Urban comics

Spectateurs propose un graphisme réaliste élégant qui repose sur un contraste entre le gris du monde réel et les couleurs qui représentent les « spectateurs » de ce monde. Pas de voile de pudeur sur les scènes de sexe, représentée dans leur crudité. Le récit met aussi en scène l’onanisme en ligne, symbole de notre individualisme, ainsi que des pratiques sado-masochistes.

© Brian K.Vaughan, Niko Henrichon / Urban comics

Derrière le sarcasme et le caractère explicite, Spectateurs propose une réflexion aux accents philosophiques sur la condition humaine et à notre propre finitude.