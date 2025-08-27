Pris au piège (Caught Stealing) - Darren Aronofsky - critique

Résumé : Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien. Il sort avec une fille géniale, est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ, son voisin punk, lui demande de s’occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu’il va se retrouver pris au milieu d’une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d’échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre.

Critique : Darren Aronofsky, s’il n’a jamais fait l’unanimité, est tout de même l’auteur d’une œuvre cohérente, imprimée de son style incisif et d’une vision quelque peu désenchantée de l’humanité. Il a donné le meilleur de lui-même en filmant le parcours tragique de trois personnages victimes d’addiction (Requiem for a Dream), le retour d’un catcheur déchu (The Wrestler) ou les rivalités dans le milieu de la danse (Black Swan). Force est de reconnaître que le réalisateur était descendu de son piédestal depuis les excès de Mother ! et l’académisme de The Whale, en dépit de leurs qualités. Il était permis d’être sceptique quant à sa capacité de rebondir avec le présent Pris au piège - Caught Stealing qui pouvait paraître, sur le papier, comme une comédie policière branchée mais mineure, destinée à redorer le blason d’un director n’étant plus vraiment tendance. Autre doute : et si Aronofsky s’était livré à un exercice de style malin, à la fois superficiel et prétentieux, à l’image de ceux proposés récemment par Bong Joon-ho et Ari Aster ? Écrit par Charlie Huston d’après son roman, le scénario de Pris au piège semble quelque peu éculé dans sa première demi-heure, évocation semi-nostalgique d’un certain milieu américain interlope des années 1990, en écho à des productions indépendantes déjantées de ladite décennie, quand Tarantino signait Pulp Fiction ou les frères Coen The Big Lebowski.

Austin Butler © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Hank Thompson est un ancien jouer de base-ball trentenaire, apparemment traumatisé par un accident de voiture qui lui a fait renoncer à son sport. Son existence new-yorkaise est plus ou moins réglée, entre divers excès, avec son boulot alimentaire de barman, ses appels téléphoniques quotidiens à maman, les roucoulades avec sa petite amie et les échanges avec ses voisins, dont le très punk Russ, par qui le malheur va arriver… Les péripéties qui suivent, avec le « MacGuffin » d’une clef permettant d’accéder à une mallette de billets verts, sont dans un premier temps convenues, Aronofsky et son scénariste se contentant de recycler des recettes narratives, du brave type qui se retrouve pris dans un engrenage qui le dépasse, à des meurtres en cascades avec lot d’hémoglobine, là où un habile faiseur comme Francis Gallupi temoignait d’une plus grande inventivité, dans le même registre, avec Last Stop : Yuma County. Pourtant, Aronofsky arrive à remonter très vite la pente, à l’image de l’équipe favorite de Hank, allant de déconvenues en succès. Quand les auteurs abandonnent la piste de la « parodie de parodie » et se laissent aller à une veine plus sombre, le récit dégage une véritable émotion, tout en suggérant une réflexion saisissante sur le bonheur perdu et la difficulté à trouver sa voie dans une société où l’on est amené à jouer le rôle voulu par certains, qui ne nous feront aucun cadeau.

Zoë Kravitz, Austin Butler © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Et la mise en scène d’Aronofsky dénote une vraie virtuosité, qui ne tend jamais vers l’esbroufe. Une fusillade dans un hôtel festif, alors que le témoin est attaché au volant d’une voiture, est emblématique du sens du filmage et de la tension du cinéaste, prompt à saisir un monde sans pitié où même les chats de compagnie ne sont pas épargnés. Austin Butler, révélé par Elvis et revu notamment dans The Bikeriders, révèle un vrai talent tant comique que dramatique, et transcende l’image de gravure de mode qui avait pu être la sienne. Il est entouré de seconds rôles réjouissants, à l’instar de Regina King en policière ripoux, Nikita Kukushkin en homme de main terrifiant ou Carol Kane en matriarche juive donnant l’hospitalité à des gangsters peu orthodoxes. Au final, Caught Stilling est plutôt une bonne surprise et l’on aurait tort de bouder son plaisir, authentique dans plusieurs séquences.