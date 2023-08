The Fountain - Darren Aronofsky - critique

Résumé : Le combat à travers les âges d’un homme pour sauver la femme qu’il aime. Espagne, XVIe siècle. Le conquistador Tomas part en quête de la légendaire fontaine de jouvence, censée offrir l’immortalité. Aujourd’hui. Un scientifique nommé Tommy Creo cherche désespérément le traitement capable de guérir le cancer qui ronge son épouse, Izzi. Au XXVIe siècle, Tom, un astronaute, voyage à travers l’espace et prend peu à peu conscience des mystères qui le hantent depuis un millénaire. Les trois histoires convergent vers une seule et même vérité, quand les Thomas des trois époques - le guerrier, le scientifique et l’explorateur - parviennent enfin à trouver la paix face à la vie, l’amour, la mort et la renaissance.

Critique : Rares sont les films dont on se souvient des années plus tard. Pi et Requiem for a Dream, les deux premiers longs métrages de Darren Aronofsky, peuvent prétendre à cela. The Fountain, son troisième long métrage, est un classique instantané qui, à une période de standardisation extrême, subjugue par son originalité, sa puissance et son infinie beauté. À mille lieues du blockbuster tant attendu et redouté (son budget est passé de 80 millions de dollars à 35 suite au départ de Brad Pitt), ce film indépendant sublime doit se prendre comme une expérience sensorielle et émotionnelle à travers laquelle Aronofsky échappe à la redite, renouvelle avec une élégance souveraine sa grammaire cinématographique (montage, mise en scène) et articule son histoire autour d’une légende maya selon laquelle les âmes des morts se retrouvent à Xibalba pour renaître.

Autant le confesser illico : The Fountain est un projet maudit qui a failli ne pas voir le jour. Mais, de la même façon que le personnage principal cherche le vaccin pour guérir sa femme atteinte d’un cancer, Aronofsky a connu de multiples embûches pour mener son film jusqu’au bout. Les contraintes et les afflictions qui en ont découlé sont devenues paradoxalement très stimulantes pour l’auteur qui a gommé ce qui pouvait agacer les plus irritables dans ses précédents opus. Ici, il nage quelque part entre Tarkovski, Kubrick, Kurosawa. Oui, son film est de cette ampleur. Visuellement, c’est sublime. Narrativement, c’est bouleversant.

Dans sa splendeur éclatée (quatre personnages en proie à diverses addictions qui chantent en chœur le même spleen existentiel), Requiem for a Dream s’intéressait aux rêves déchus ; par son éblouissement visuel, The Fountain laisse sous-tendre que l’amour est plus fort que la mort. Dans d’autres mains, l’objet casse-gueule aurait aisément pu rimer avec putasserie et précipité tire-larmes. Pas chez Aronofsky dont la maestria visuelle explose tous les standards, dont les moindres bouleversements déchirent le regard et le cœur, et qui parvient à ne pas faire gausser les cyniques en parlant des poussières d’étoiles qui cachent des âmes brisées. On y suit le parcours d’un homme qui effectue des recherches pour sauver sa femme et finit par se perdre par amour. Il doit franchir des frontières spatio-temporelles, user de son imagination, faire couler l’encre de son sang pour poursuivre les efforts abandonnés.

Peu importent les symboles, le mysticisme. Le cinéaste se sert de toutes ces références non pas pour jouer les gourous shyamalaniens mais pour illustrer la plus belle et la plus triste des histoires d’amour : celle, métaphysique, d’un homme, scientifique et pragmatique, qui en donnant fin au roman inachevé de sa femme découvre que le corps n’est plus la prison de l’âme. La bande-son de Clint Mansell, émolliente et pas percutante comme dans Requiem for a Dream ou psychique dans Pi, se contente d’accompagner ce requiem pour un rêve, étreint des corps et relaie les battements du cœur. Les mots manquent sans doute pour retranscrire l’enthousiasme, alors faisons simple : c’est certainement l’un des plus beaux films que vous verrez dans votre parcours de cinéphile.