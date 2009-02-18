Critique

The Wrestler - Darren Aronofsky - critique

Grâce à Darren Aronofsky, le catch reçoit ses lettres de noblesse et Mickey Rourke retrouve les siennes. Leurs fans respectifs peuvent souffler...

Le choix du rédacteur

L’Appel des arènes

  • Camille Lugan 23 février 2009
    Aronofsky filme caméra au poing et poing dans la figure du spectateur, et pourtant parvient à faire preuve de finesse et de sensibilité... Un choc de tous les points de vue, à recommander pour ceux qui aiment se voir secoués.
  • Norman06 29 avril 2009
    Les grands retours d’un cinéaste (Darren Aronofsky) et d’un acteur (Mickey Rourke), que l’on croyait fini depuis longtemps, à l’instar du personnage de ce récit à teneur hautement autobiographique. La mise en scène est classique et davantage épurée que Requiem for a Dream, qui reste un film inégalé ; mais l’ensemble est de haute tenue.
Votre avis

