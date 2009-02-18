The Wrestler - Darren Aronofsky - critique

Résumé : À la fin des années 1980, Randy Robinson, dit The Ram ("Le Bélier"), était une star du catch. Vingt ans plus tard, il ne se produit plus que dans des salles de gym de lycées ou des maisons de quartier... Brouillé avec sa fille, il est incapable d’entretenir une relation durable avec quiconque : il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l’adoration de ses fans.

Critique : Méprisé pour son côté grand-guignolesque ou décrié, à bon escient, pour le dopage qui décime ses rangs, le catch bénéficie néanmoins d’une nouvelle popularité à travers le monde grâce aux diffusions de la WWE, la plus grosse ligue aujourd’hui en activité. S’il se faufile aussi bien sur le ring que dans les coulisses, au point même de prendre de temps en temps des allures de documentaire, The Wrestler n’est pas un film sur le catch mais sur le parcours d’une star déchue des années 80. "Plus dure sera la chute" pourrait d’ailleurs être le sous-titre. Le nouveau Aronofsky est au catch ce que Raging Bull fut à la boxe. La performance de Mickey Rourke est d’ailleurs comparable à celle de De Niro dans la peau de Jack La Motta, tant sur le plan physique (l’entraînement n’a pas dû être de tout repos) que sur celui de la composition autodestructrice réalisée par les deux stars.



© Wild Bunch

Le parallèle avec la propre vie de Mickey Rourke est évident, de l’aveu même de l’acteur qui pour cette raison, aurait hésité à s’engager dans l’aventure (au même moment, les producteurs essayaient de leur côté de démarcher Nicolas Cage dans une vaine tentative d’écarter du projet Mickey Rourke, réputé incontrôlable). La vedette et son personnage, qui ont tous deux connu le succès dans les années 80 (L’année du dragon, 9 semaines ½, Angel Heart), ne sont, vingt ans plus tard, plus que des pâles reflets d’eux-mêmes. Mais si, pour Randy, The Wrestler pourrait bien marquer le chant du cygne, Mickey Rourke, grâce à ce rôle, renaît tel le phénix de ses cendres.

© Wild Bunch

De match standard en match hardcore, l’acteur campe un catcheur des plus crédibles, adepte d’une lutte aérienne dont la figure de proue est le saut de l’ange du haut de la troisième corde. Randy Robinson paraît d’ailleurs à ce titre inspiré de la carrière et de la chute du catcheur américain Eddie Guerrero, terrassé par une crise cardiaque en 2005. Rourke habite chaque scène de son personnage de has been tout au long de sa descente aux enfers.

Malgré la violence du sujet, le film n’est dénué ni d’humour ni de tendresse envers cet homme, malmené par la vie, qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. De Randy lui-même, émane un sens prononcé de l’autodérision. Vendeur au rayon traiteur d’un supermarché pour arrondir ses fins de mois, le catcheur ressemble ainsi à un éléphant dans un magasin de porcelaine. S’apprêtant plus qu’il ne se prépare avant ses matchs (décoloration, rayons UV...), il est avant tout un showman dont le nom de scène tient lieu d’identité à travers toutes les circonstances de la vie, ne serait-ce les plus triviales.

Ruiné, rejeté par sa famille et incapable de construire une relation stable, le Bélier ne vit que par et pour son public, à qui il s’offrira finalement en sacrifice. Lion d’or au Festival de Venise 2008, Golden Globe du meilleur acteur pour Mickey Rourke, The Wrestler, le magnifique, est l’un des meilleurs films de son réalisateur.