Promis le ciel - Erige Sehiri - critique

Résumé : Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, quatre ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.

© Festival de Cannes 2025

Critique : On se souvient encore l’an dernier à Cannes des applaudissement mérités pour L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine et de l’interprétation magique d’Abou Sangaré dans la peau d’un migrant sans-papier à Paris. Erige Sehihi transporte la problématique en Tunisie où nombre de candidats à l’immigration sont bloqués dans leur parcours d’exil vers l’Europe. Mais les espoirs demeurent les mêmes, ceux d’une régularisation prochaine, de la possibilité de faire venir leurs enfants et trouver une place dans la société. Mais la discrimination, les violences policières sont nombreuses, dans un pays où la question des droits de l’homme est loin d’être une évidence.

Copyright Maneki Films - Henia Production

Promis le ciel s’annonce comme un joyau de la sélection Un Certain Regard. La réalisatrice choisit de traiter la question des migrants d’Afrique Noire au Maghreb à partir de quatre figures féminines, très différentes, mais toutes remplies d’entrain et de joie : une étudiante en ingénierie, une pasteure qui accueille dans sa paroisse des exilés, une petite fille retrouvée dans un bateau qui a échoué et une mère de famille séparée de sa fille à des milliers de kilomètres. Toutes quatre vivent dans le foyer tenu par la femme pasteure qui est autant animatrice des cérémonies religieuses que tenancière d’un centre d’hébergement. Les arrestations font rage dans la ville, risquant de mettre en péril l’équilibre précaire de cette maison ouverte sur le monde.

Erige Sahiri emprunte le ton de la comédie dramatique pour aborder un sujet des plus graves. De plus, elle centre son regard sur des femmes, sans doute plus vulnérables dans un environnement machiste et autoritaire. Mais la cinéaste n’alourdit jamais le propos. Elle montre la manière dont ces candidates à l’insertion durable en Tunisie ou en France relativisent les choses, refusant de céder au fatalisme et à la peur. Elles vivent un quotidien joyeux, notamment depuis que la petite débarquée d’un bateau est rentrée dans leur existence. Il n’y a aucun pathos inutile, et pourtant, le scénario envisage la réalité migratoire et sociale dans toutes ses dimensions, même les plus tragiques.

Copyright Maneki Films - Henia Production

La réussite du long-métrage tient entre autre de l’interprétation solaire des quatre actrices. Elles habitent leur rôle avec une grâce incommensurable, et surtout une dignité extraordinaire qui permet à leur personnage de ne jamais céder au misérabilisme et au fatalisme de leur situation de migrante. Le combat est permanent, contre les préjugés, le racisme et l’injustice sociale. La petite fille est tout autant magique, grâce à une mise en scène très maîtrisée où la réalisatrice a été capable de diriger une enfant avec des émotions justes, sincères et touchantes. Le spectateur ressort de cette projection avec le double sentiment d’avoir rencontré des belles personnes, habitées d’espoir et de joie, mais aussi de s’être confronté à la douloureuse question des parcours migratoires au sein même de l’Afrique. On sait d’ailleurs que le continent africain est celui qui accueille et subit les flux migratoires les plus importants dans le monde, en dépit des stéréotypes de certains qui voudraient croire que tous les candidats à l’exil se réfugieraient en Europe. La place tenue par les mouvements religieux est tout à fait intéressante à appréhender aussi dans le film.

Promis le ciel aura ravi les yeux et le cœur du spectateur. L’occasion magnifique lui est donnée de se réconcilier avec ses propres préjugés, et de grandir vers un regard plus tolérant et sensible sur le monde. Voilà donc un cinéma qui sait capter le bonheur de regarder un film tout en permettant de réfléchir aux enjeux majeurs qui traversent les sociétés humaines.