Provenance - Ann Leckie - Critique

Résumé : Ingray Aughskold, jeune femme motivée par le pouvoir, n’a qu’une chance de doubler son frère afin d’obtenir le statut social qu’elle convoite tant : libérer d’une planète carcérale le voleur de vestiges (artefacts inestimables aux yeux de son peuple), remettre la main dessus en vue d’offrir un avantage politique considérable à sa mère et enfin obtenir sa reconnaissance. Mais la libération de Pahlad Budrakim, qui nie son identité, va conduire notre héroïne au sein d’une tourmente diplomatique, révélatrice d’un conflit interstellaire insoupçonnable. Ensemble, ils devront élaborer un nouveau plan afin de sauver l’avenir d’Ingray et de sa planète.

Critique : Il est de ces romans de science-fiction dont la symbolique surpasse quelquefois l’intrigue… et c’est ici le cas de Provenance. Bien qu’Ann Leckie nous propose un univers vaste et riche en représentations, les personnages et les trames n’offrent que peu de suspense, rendant cette lecture linéaire et prévisible. Les premières pages attisent pourtant la curiosité, mais une fois installée, l’histoire suit tranquillement son court, nous laissant sur notre faim.

Toutefois, le travail métaphorique de l’autrice procure tout son intérêt à l’ouvrage : nous pouvons voir dans les vestiges, incarnations matérialistes du pouvoir, une critique de nos sociétés dans lesquelles posséder un important patrimoine personnel permet de s’élever socialement. L’autre point non négligeable du travail d’écriture se situe dans la syntaxe : en effet, Ann Leckie présente certains de ses personnages comme non genrés. C’est le cas de Pahlad Budrakim, entre autres, pour qui le pronom « læ » sera utilisé. La remarquable traduction de Patrick Marcel révèle la volonté qu’à l’autrice de dénoncer le genre comme construction d’une société, critiquant ouvertement une idéologie binaire. Grâce à ce procédé, l’imagination est plus que sollicitée et le lecteur se trouve d’autant plus immergé dans ce monde allégorique.

Si vous découvrez Ann Leckie avec Provenance, on vous invite à lire les Chroniques du Radch, afin de vous faire un second avis sur l’autrice.