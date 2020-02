Pygmalionnes - la critique du documentaire

Résumé : Face caméra, onze femmes du cinéma livrent leur expérience dans un monde principalement dirigé par les hommes. Depuis l’émergence du mouvement #MeToo, la parole des femmes s’étant libérée, elles font part de leurs points de vue sur ce qu’elles ont pu vivre, quand bien même elles n’ont pas elles-mêmes été des victimes directes.

Notre avis : Le jeune cinéaste Quentin Delcourt a pris le parti de convoquer des femmes de différents métiers du cinéma et de différents âges : actrices bien sûr, mais aussi cheffes opératrice, exploitantes de cinéma, cinéastes, agent de comédiens... en choisissant volontairement des personnalités moins célèbres, ou relativement débutantes, dont la parole est plus rare.

Le film alterne les plans rapprochés face caméra où chacune répond spontanément à une question que le spectateur n’a pas entendue. L’intervieweur, c’est le cinéaste lui-même que l’on ne voit pas et que l’on n’entend qu’en de rares moments. On pourra le découvrir uniquement lors des derniers plans au cours desquels il fait individuellement une belle déclaration inattendue, qui va toucher chacune d’une manière différente

Les propos ne sont jamais vindicatifs, ni amers, mais vont tous dans le même sens : une femme doit toujours donner plus de preuves de ses qualités professionnelles, elle gagne moins que ces messieurs, doit réfléchir, voire faire des choix quant à la maternité, etc.

Les hommes d’ailleurs ne sont pas vraiment accablés. Ils suivent simplement des codes sociétaux qui ont fait long feu.

Les différentes intervenantes sont toujours spontanées, avec un regard direct et un sourire franc, juste parfois brouillé par un souvenir douloureux.

Le film ne juge pas, ne prétend pas non plus apporter une solution, ce n’est pas son propos. Mais il dresse en filigrane onze beaux portraits de femmes volontaires, lucides... et très belles, au bout du compte.