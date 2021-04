Quand les aigles attaquent - Brian G. Hutton - critique

Résumé : En 1944, des soldats alliés sont parachutés au sud de l’Allemagne menés par un officier britannique, John Smith. Non loin d’une forteresse abritant le quartier général de la Gestapo, ils doivent libérer un général américain. Malheureusement, Smith se rend vite compte, après avoir découvert le cadavre de l’un de ses hommes, que le groupe a été infiltré par un traître...

Critique : Le mieux est l’ennemi du bien. En regardant Quand les aigles attaquent de Brian G. Hutton, on se dit que ce proverbe n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, l’intrigue de ce film est on ne peut plus simple : un commando britannique est envoyé en Autriche pour libérer le général Américain George Carnaby prisonnier de la Schloss Adler, une forteresse nazie.

On aurait pu s’attendre à ce qu’un long-métrage de deux heures et demie contienne un peu plus que cela : sous-intrigues diverses, romances, passé des personnages, développement psychologique… mais non. Comme une bonne recette de cuisine de grand-mère, peu d’ingrédients pour beaucoup de qualité : un bol entier de suspense, une grosse cuillère à soupe de scènes d’action, le tout saupoudré de quelques rebondissements bien dosés. Et c’est tout.

La parole est d’argent, mais le silence est d’or. L’on peut regretter que l’histoire individuelle des personnages, leur passé, leur psyché, leur intimité, n’importent pas, ou en tout cas très peu. Pour autant, ceci permet au film de ne pas s’embarrasser de longues scènes verbeuses qui alourdiraient la narration.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Quand les aigles attaquent est un film peu dialogué, le réalisateur préférant les actes à la parole, pour le plus grand plaisir du spectateur avide d’action, d’aventure et de suspense. N’ont véritablement d’importance que la stratégie contre les nazis et les agents doubles infiltrés, ainsi que les twists et retournements de situations, dont seuls les tenants et les aboutissants sont explicités par les mots.

La diégèse va à l’encontre des conventions scénaristiques des films de guerre. Le casting a beau être presque exclusivement masculin, pas de culte du militaire ou de la virilité ni de mépris de la femme, puisque Mary et Heidi se révèlent essentielles à la réussite de la mission des protagonistes.

Si l’intrigue se déroule essentiellement au sein de la forteresse Schloss Adler, le chef opérateur Arthur Ibbetson, qui filme en Panavision, nous offre de magnifiques plans généraux et d’ensemble sur les paysages enneigés, et des séquences aériennes très maîtrisées.

Le parti pris narratif et esthétique de Hutton étant de nous plonger au plus près de l’action des héros, à la manière d’un film d’espionnage, la caméra colle littéralement à la peau des acteurs, privilégiant les panoramiques et les travellings pour ne pas les perdre de vue. Les gros plans sur les pièges tendus et les armes dissimulés, les champ-contre-champ sur les corps et les visages stressés des héros, constamment confrontés à des situations délicates, font naître un suspense de tous les instants. Cette tension dramatique, cette dimension épique permanentes, se trouvent encore renforcées par la partition remarquable de Ron Goodwin.

Film à grand spectacle jouissant d’un scénario et d’une réalisation sans fioriture, Quand les aigles attaquent peut se targuer d’être un divertissement d’une redoutable efficacité.