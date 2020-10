Quelque chose à te dire - la critique

Résumé : La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres qui la composent sont complètement timbrés. Mady, mère au foyer, la soixantaine éclatante, passe la majeure partie de son temps à dire des horreurs de ses deux filles et de son mari, Henry, ancien grand patron, être étrange qui régresse bizarrement depuis son départ à la retraite. Antoine, le frère aîné, chef d’entreprise incapable de gérer une société, enchaîne faillite sur faillite tandis qu’Alice, sa soeur, peint compulsivement, entre deux avortements, des madones dépressives et toxicomanes. Quant à Annabelle, infirmière dans une unité de soins intensifs, elle tente désespérément de sauver ses proches en leur prédisant l’avenir dans les cartes. Tout irait dans le meilleur des mondes chez les Celliers si Alice ne croisait pas "par hasard", un soir de déprime, Jacques, flic solitaire et désabusé, grain de sable qui viendra gripper les rouages parfaitement huilés de leurs névroses familiales. Tout éclatera... pour le meilleur ou pour le pire.

Critique : L’entente n’est pas parfaite entre les membres de la famille Celliers - loin de là - mais tous s’accommodent les uns des autres. Cette fausse quiétude règne jusqu’à l’arrivée de Jacques dans la vie d’Alice, la benjamine. Cet homme va mettre à mal, à son insu, l’équilibre apparent, mais mensonger, de la fratrie. Olivier Marchal (le réalisateur de 36, quai des Orfèvres en 2004 et MR 73 en 2006) campe avec humour et retenue cet individu bourru, policier de son état, en quête de bonheur et d’absolu. Ce personnage central est le fil d’Ariane qui relie chacun des membres de la famille Celliers.

© StudioCanal

Si la magie opère aussi bien dans Quelque chose à te dire, c’est avant tout parce que Cécile Telerman s’est entourée d’une bande d’acteurs tous aussi singuliers et convaincants les uns que les autres. Exubérants et drôles, aucun ne sombre dans des clichés archétypaux. Leurs singularités les rendent uniques et non pitoyables. Mathilde Seigner qui joue encore une fois une femme marginale sans enfants, en mal d’amour, transforme les maladresses de son personnage en force de caractère.

Si l’on y réfléchit, l’histoire de Quelque chose à te dire est excentrique et tarabiscotée. Les concours de circonstance paraissent aussi improbables qu’incongrus, les coïncidences sont trop nombreuses pour être tout à fait crédibles. Et pourtant, on prend plaisir à assister aux rebondissements cocasses et insensés de cette famille dépassée par les évènements. L’intérêt du scénario n’est pas vain, mais l’attention se porte essentiellement sur la simplicité et l’honnêteté des émotions qui se dégagent de ces héros ordinaires. Cécile Telerman joue sur les codes de la comédie romantique en surexploitant ses caractéristiques génériques. Elle s’amuse avec la musique langoureuse aux violons exaspérants lors des scènes dramatiques, dédramatisant ainsi la situation. Sans parodier le genre, elle réussit à créer un pastiche tout à fait plaisant et référencé.

© StudioCanal

Cette comédie réussie brosse donc un portrait tout à fait original et distancié sur la famille, mais somme toute assez réaliste puisque Cécile Telerman met en avant la personnalité des différents individus qui la composent en ne se fourvoyant pas dans des généralités.