Qui a tué Bambi ? Gilles Marchand - critique

Résumé : Toute jeune et innocente étudiante infirmière, Isabelle découvre l’univers glacial et déshumanisé d’un grand hôpital. La nuit, celui-ci est hanté par l’inquiétante présence d’un chirurgien. Isabelle, saisie d’angoisse et, dans le même temps, de troubles neurologiques, soupçonne le médecin du pire.

Critique : Difficile de croire que Qui a tué Bambi ? est un premier long métrage, tant le film de Gilles Marchand (connu jusqu’ici pour son travail de scénariste) est abouti. Cadrage, décors, musique ont été choisis avec une précision impressionnante. Les acteurs, époustouflants, sont dirigés avec rigueur, finesse et aussi une large place à l’émotion. Mais celle-ci occupe un statut particulier. Refoulée de jour dans cet univers hospitalier où la technique et la science font office de relation à l’autre, elle resurgit de manière inattendue, dans les espaces laissés vacants par la médecine. Elle est troublante mais aussi - inévitablement - menaçante.

C’est sur cet excellent ressort que s’articule un récit mené sur deux fronts, l’un purement factuel - et qui suscite la peur - l’autre, psychologique, sous la forme d’une introspection - qui crée l’angoisse. Chaque image est doublement inquiétante : elle vaut au sens propre et au sens figuré. L’insertion de scènes oniriques, ou psychanalytiques, se fait donc tout naturellement. Un habile montage permet même d’envisager que toute l’histoire est inventée par Isabelle (à l’image de l’étrange "jeu du rêve" : une jolie trouvaille de scénariste), même si la réalité des crimes est indiscutable. Tout l’intérêt de cette possibilité étant qu’ainsi le spectateur est placé d’emblée dans l’espace fantasmatique et prémonitoire d’Isabelle. Gilles Marchand parvient à faire adopter au spectateur le point de vue d’Isabelle, à faire vivre son trouble face à ce médecin-vampire (ou médecin-loup, pour filer la métaphore de Bambi du côté du Petit chaperon rouge). L’apprentie infirmière apprend - forcément un peu à ses dépens - l’abandon, le "lâcher-prise", la perte du contrôle et de la maîtrise. La maîtrise, chose qui ne fait pas défaut, de toute évidence, dans la réalisation de ce film intriguant.