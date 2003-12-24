Critique

CINÉMA

Qui a tué Bambi ? Gilles Marchand - critique

Le petit chaperon rouge

Le 27 septembre 2025

Émotion et angoisse à l’hôpital, dans un premier film intriguant et totalement maîtrisé.

  • birulune 15 janvier 2017
    Qui a tué Bambi ? Gilles Marchand - critique

    Film incroyable tout en douceur en angoisse et je kiffe l’histoire tout ce petit monde de blancheur pure et c’est pas du Grangé pas d’horreur ( même si j’adore l’horreur) et le pire c’est que c’est justement cette blanche pureté qui fait naître a la fois l’effroi la surprise et l’érotisme
    Ne pas compter les scènes d’action ( il n’y en a pas) on ne s’ennuie pas
    Ne pas confondre avec Entre Ses Mains Lucas est sensuel effrayant et touchant ( même si il a pas vraiment le bon rôle)
    Et ne pas avoir de regret : Tout y est dans ce film il ne faut pas être trop inquiet d’aimer cette douce folie
