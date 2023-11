Qui l’a vue mourir ? Aldo Lado - critique

The Ecstasy of Films

Résumé : À Venise, la petite fille d’un artiste séparé de sa femme est assassinée par un tueur en série. Après le drame, le couple cherche à démasquer l’assassin.

Critique : Cinéaste peu prolifique qui n’a été redécouvert que récemment, Aldo Lado ne fait pas moins partie des incontournables du giallo transalpin, qui a su à travers une poignée de films imposer sa maîtrise de la caméra et des ambiances oppressantes, que ce soit dans une Venise hivernale, un train ou une Prague sous l’autorité communiste.

Pourfendeur des vices de la bourgeoisie et des hypocrisies de notre société, Lado a su - mieux que d’autres réalisateurs et surtout de manière moins opportuniste - utiliser le genre giallesque pour livrer un constat sans concessions sur la société italienne et le monde des années 1970.

Envisagé comme une simple œuvre de commande qui permettrait au réalisateur de se faire la main avant de s’attaquer à la réalisation de La cosa buffa, encore inédit, Qui l’a vue mourir ? est un brillant exemple de la maîtrise technique d’Aldo Lado, dont les cadrages soignés et le montage abrupt transcendent une histoire classique de père endeuillé par la mort de sa fille et lancé à la poursuite de son mystérieux assassin, le tout souligné par une inquiétante musique d’Ennio Morricone, grand habitué des gialli, qui détourne de manière habile les comptines pour enfants.

Anticipant d’une année Ne vous retournez pas, le film de Lado nous donne à voir une Venise brumeuse, froide, éloignée des stéréotypes. Ce dernier étant lui-même un natif de Venise, il était donc aisé pour lui d’éviter de tomber dans le piège du giallo touristique qui privilégie les panoramas à l’histoire.

Et si ce whodunit ne s’éloigne pas des règles classiques du giallo (un meurtrier psychopathe/pédophile/manipulateur qui assassine à l’arme blanche en caméra subjective, une poignée de suspects, de fausses pistes, le personnage principal qui mène lui-même l’enquête, des actrices dénudées, une police inefficace...), on soulignera plutôt l’attention portée aux personnages principaux, incarnés par un George Lazenby amaigri et moustachu très convaincant et une sublime Anita Strinberg. Le deuil qui frappe le couple après le meurtre brutal de leur fille est l’occasion pour le spectateur d’assister à l’une des scènes les plus émouvantes jamais tournées pour une production de ce genre, magnifiquement soutenue par la musique du maestro.

À leurs côtés, les personnages secondaires forment une belle brochette de bourgeois libidineux. On reconnaîtra surtout Adolfo Celi, le méchant borgne d’Opération Tonnerre. Qui l’a vue mourir ? est donc le parfait exemple d’une filmographie solide, qui mérite d’être redécouverte, le cinéma d’Aldo Lado n’ayant jamais été reconnu à sa juste valeur (tout comme celui de Massimo Dallamano). Mieux vaut tard que jamais.

LE TEST DVD

Inédit en France, Qui l’a vue mourir ? bénéficie désormais d’une édition soignée et agrémentée de bonus très intéressants de la part de The Ecstasy of Films.

Les suppléments :



Pour cette version simple (la version limitée est accompagnée d’un livret), The Ecstasy of Films nous propose trois modules fort intéressants : une interview avec le réalisateur Aldo Lado (Rouge Vénitien : entretien avec Aldo Lado, 35’), jamais avare en bonnes anecdotes et toujours lucide quant à son parcours cinématographique ; une rencontre avec le scénariste Francesco Barilli (Écrire en noir : entretien avec Francesco Barilli, 14’), qui semble profiter de l’occasion pour régler ses comptes avec une partie du cinéma italien (Umberto Lenzi en prend pour son grade !) ; et enfin un module en compagnie de l’actrice Nicoletta Elmi (L’enfant des ténèbres : entretien avec Nicoletta Elmi, 24’), qui incarne la fille de Lazenby, et revient plus généralement sur sa carrière en Italie, non sans humour.

L’image :



Une image de qualité pour un film inédit, avec une bonne définition, y compris dans les scènes nocturnes. Seules quelques scènes dans une Venise embrumée accusent leur âge, mais difficile de faire mieux pour une édition SD.

Le son :



Seule la version italienne est proposée, dans une piste mono claire et précise. On regrettera seulement la présence de la version anglaise, ne serait-ce que pour la voix de Lazenby.