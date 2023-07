Raining in the Mountain - King Hu - critique

Résumé : Un commerçant entre dans un temple bouddhiste, accompagné de deux voleurs, dans le but de voler un parchemin très précieux. L’abbé doit nommer son successeur, et l’un des prétendants a promis au marchand de lui donner le rouleau en échange de son soutien.

Critique : Le vieux abbé du Monastère des Trois Trésors (Sanbao) doit nommer un successeur. Il convoque trois laïcs extérieurs au monastère pour obtenir des conseils sur ce choix fondamental : Knight Wen, un riche patron du monastère ; le général Wang, commandant en chef des forces armées locales ; et Wu Wai, un vénérable maître bouddhiste. À l’intérieur du monastère, plusieurs moines, qui aspirent à être nommés, commencent à comploter séparément avec le chevalier Wen et le général Wang. Ces deux conseillers, cependant, sont venus avec des intentions séditieuses et ont comploté pour obtenir le précieux rouleau de parchemin conservé dans le monastère : le texte écrit du Mahāyāna śraddhotpada śāstra, qui a été copié à la main par Tripitaka à l’époque de la dynastie Tang. Pendant ce temps, le prisonnier criminel Chiu Ming arrive au monastère pour expier ses crimes en tant que moine au lieu de prisonnier. Il est chargé de protéger le parchemin de la bibliothèque ; ici, il rencontre deux voleurs rivaux, White Fox, qui prétend être la concubine de Knight Wen, aidé par son complice Golden Curl, et le redoutable lieutenant du général Wang, Chang, l’homme qui avait accusé à tort Chiu Ming.

King Hu a passé plus d’un an à développer Raining in the Mountain et La légende de la montagne, deux films tournés l’un après l’autre en Corée du Sud. Raining in the Mountain est quelque chose de plus qu’un samurai movie savamment photographié et se déroulant dans le cadre très improbable d’un monastère bouddhiste. Le long métrage se distingue du genre wuxia, typiquement bourré d’action, par le plus grand accent qu’il met sur les affrontements d’esprit et d’intellect. Dans le film, volontairement retenu en matière de violence, les quelques scènes de combat sont magistralement chorégraphiées et inspirées des mouvements stylisés de l’opéra traditionnel de Pékin. Dans Raining in the Mountain, King Hu propose un voyage spirituel immersif et réfléchit profondément à la philosophie bouddhiste en termes de moralité, renoncement, rétribution karmique et illumination.