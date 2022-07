Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur – Sophie Krebs, Brigitte Léal et Laurence Campa - critique du livre

Résumé : {Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur} nous plonge dans les toiles de Dufy, qui, s’inspirant de Cézanne, développa son propre concept de « Couleur-lumière ». Peintre, illustrateur, graveur, dessinateur de motifs pour textiles, céramiques ou poteries, Dufy toucha à énormément de disciplines dans sa vie. Ce catalogue nous dévoile une partie de ses créations.

Critique : Il pleut des couleurs. Expression bien pauvre pour rendre l’explosion des teintes de ce recueil. Non seulement il nous permet de découvrir les travaux de Dufy, mais il nous offre aussi de mieux cerner les différentes périodes artistiques de sa vie. L’artiste est un peintre légèrement classique au départ, comme en témoigne un auto-portrait de 1898, puis il se coule dans la veine impressionniste, rompant avec elle pour marcher dans les traces de Cézanne, pour trouver enfin son style, qu’il développera au cours des décennies suivantes. Cette fameuse « couleur-lumière » qui devient en même temps contour, éclairage, forme, brise les cadres et les codes. Les marines de Dufy rompent les digues des conventions. Certains y verront des dessins d’enfant un peu évolués, d’autres une utilisation personnelle de la couleur poussée à l’extrême, tirant le figuratif vers l’abstrait, sans y basculer complètement.

La magie de Dufy s’incarne dans cette couleur brossée sur la toile en trait, dévoilant les coups de pinceau de l’artiste. A ces morceaux se joignent les formes, de couleurs différentes et couvrant un personnage, le pan de mur d’un bâtiment, un bateau à l’horizon, un rayon de soleil. Et là, s’ajoutent les contours. Les silhouettes tracées soit en noir, soit en bleu, vert, ocre, définissent dans des lignes aériennes les maisons, la végétation, les passants... Ces lignes, parfois présentes, parfois absentes, parfois remplies, parfois posées sur des jets de couleurs, permettent des mélanges de formes dans une même peinture.

Et pour finir, des traits peuvent venir hachurer certaines zones et augmenter la densité des éléments.

Copyright Hazan

Ces peintures invitent à la pause, à l’exploration, à parcourir et suivre de l’œil les mouvements initiés par Dufy.

A côté des tableaux, une belle place est faite dans cette exposition aux illustrations de livres. Dufy a travaillé avec Apollinaire, Dorgelès, Fleuret et d’autres. Gravures sur bois noir et blanc, lithographies en couleur, aquarelles et gouaches sur papier vélin, différentes techniques sont utilisées. Régal des yeux, plaisir du voyage dans les paysages que nous représentent ces dessins, mais aussi parfois dans les tracés aériens des gouaches ou dans les zones de noir et blanc des gravures du Bestiaire d’Apollinaire, où l’on se prend à rechercher l’animal dessiné.

Quelques céramiques et poteries permettent de découvrir les créations de Dufy dans les arts décoratifs. Il manque néanmoins les textiles où l’artiste excella dans la création de motifs.

Copyright Hazan

Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur rappelle à quel point l’exposition est incontournable. Elle se déroule à Aix-en-Provence jusqu’au 18 septembre 2022, à l’hôtel de Caumont - Centre d’Art.