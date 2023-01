Rapimentu - Jan Landën - critique du livre

Résumé : Il y a quatre mois, un colis arrive sur le bureau de Leena Fournier, cheffe de groupe au sein de la brigade Genevoise. Elle découvre une tête tranchée, celle de Zoran Cenic, expédiée par Pietro Calesi, un puissant chef mafieux que Leena a bien connu dans le passé. Grandement menacée, toute son équipe se démène pour dénouer ce dossier jusqu’à ce que le patron de la brigade soit saisi d’une affaire de kidnapping. Il s’agit de Maxime, un enfant de 10 ans qui a été enlevé, le fils d’Henri Nader, héritier d’une grande banque privée de Genève. Leena Fournier va alors mener l’enquête jusqu’en Corse pour tenter de négocier la récupération de ce jeune garçon, tout en préservant sa vie en faisant face à la mafia calabraise.

Critique : Rappelez-vous : en 2021 un policier genevois, spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme international, écrit son premier roman Leena sous le pseudonyme de Jan Länden. Dans Rapimentu, qui signifie « rapt » en Corse, Leena est une toujours cette « super woman » d’origine finlandaise, belle et très sportive. Elle s’appuie à nouveau sur une étonnante intuition et démontrer toutes ses compétences, y compris linguistiques. Cette héroïne parfaite, d’une quarantaine d’années, dirige encore avec brio deux enquêtes parallèles d’envergure internationale.

Nous sommes dans une fiction, certes, mais d’aucuns pourraient laisser entendre que l’idéalisation de cette protagoniste est parfois un brin exagérée. L’auteur la met évidement sur un piédestal, car son intelligence et sa prise de risque la hissent bien au-dessus de ses coéquipiers. Pour autant, le texte souligne enfin un point faible chez cette fine stratège, la rendant plus humaine après sa rencontre avec Sven. Un peu de douceur dans ce monde de brutes !

Ce polar, composé de soixante-douze chapitres, est très rythmé. Tout va vite et il vaut mieux être bien accroché et disposer d’une bonne mémoire si l’on veut se rappeler tous les personnages.

Leena pourra-t-elle déjouer la Ndrangheta et le petit Maxime va-t-il revoir ses parents ?

En tout cas, les deux histoires sont palpitantes et les opérations menées sont extrêmement bien détaillées. Le lecteur retient son souffle, notamment lors du dénouement de l’enlèvement de l’enfant où la tension est plus que palpable. Bravo à Jan Länden pour ce deuxième roman, dans lequel la Corse est à l’honneur !