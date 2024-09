Raymond Roussel - Marcel Duchamp, Enquête sur une Gémellité – Philippe Lapierre - chronique du livre

Résumé : « Raymond Roussel - Marcel Duchamp Enquête sur une Gémellité » explore les liens existant entre la vie et les travaux de l’écrivain Raymond Roussel (1877-1933) et de l’artiste Marcel Duchamp (1887-1968).

Critique : Philippe Lapierre a construit un ouvrage passionnant grâce à son approche particulière de Roussel et Duchamp. L’imposante bibliographie montre que l’auteur a beaucoup œuvré pour réunir des informations et étayer ses réflexions.

Son propos se fonde sur un plan particulier. Chaque chapitre porte un titre correspondant à un métier : "le naufragé", "l’éthologue", "l’illusionniste", etc. Ces professions symbolisent autant de facettes communes des personnalités de Roussel et Duchamp. Et ces différents chapitres analysent en parallèle la vie et l’œuvre des deux hommes, selon l’axe de ce métier fictif.

On connaît Marcel Duchamp pour ses créations "readymade", des objets artisanaux, industriels, achetés et déclarés œuvres d’art par l’artiste lui-même. Il s’avère que Duchamp n’a pas produit énormément de sculptures. Mais il reconnaît l’influence des livres et surtout du théâtre de Roussel concernant l’approche de l’art. Et, à côté de cette filiation admise, Philippe Lapierre relève nombre de points communs plus souterrains.

Raymond Roussel, que l’on connaît beaucoup moins, est l’auteur de livres hors normes, des poèmes, des pièces de théâtre et des romans. Il joue avec les mots, imbrique plusieurs niveaux de récits dans une même narration, créant des structures complexes. Il a clamé sa vie durant qu’il était sans doute le plus grand écrivain du monde. La postérité lui aura donné tort, mais ses œuvres ont influencé de nombreuses avant-gardes comme le dadaïsme ou le surréalisme, entre autres.

Marcel Duchamp est le représentant unique d’un mouvement qui a ouvert la voie à l’art conceptuel. Raymond Roussel était reconnu par les surréalistes, alors qu’il était ignoré du grand public et de la critique. Ceux qui l’admiraient n’intéressaient pas l’écrivain.

Philippe Lapierre présente également les différences entre Duchamp et Roussel.

Ce recueil est impressionnant par cette mise en parallèle fouillée de deux artistes, tout autant que par leur parcours respectif étonnant.



Et si cela ne suffisait pas, Philippe Lapierre illustre son ouvrage avec des dessins en noir et blanc qui rappelle la gravure. L’auteur mélange des portraits - des deux hommes et d’autres personnes qu’ils ont côtoyées -, des plans de leurs demeures, des représentations de leurs créations, des infographies de décryptage de leur travaux. L’image du jeu de cartes ornant la couverture du livre donne une idée de la qualité des illustrations intérieures.

Raymond Roussel - Marcel Duchamp Enquête sur une Gémellité est une étude approfondie et étonnante sur deux artistes hors du commun, aux destinées différentes, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui sont liés par de nombreux points communs.