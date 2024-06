Réaliser un film à deux – sous la direction de Louis Héliot - chronique livre

Résumé : « Réaliser un film à deux » réunit huit interviews de duos qui travaillent ensemble à la réalisation de film. Famille, couples, amis, compagnons de route, autant de liens différents que de type de cinéma, documentaire, animation, films sociaux, comiques ou encore absurdes. Nous écoutons tour à tour Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Gustave Kervern et Benoît Delépine, Jean-Marie et Arnaud Larrieu, Muriel et Delphine Coulin, Dominique Abel et Fiona Gordon, Hélène Cattet et Bruno Forzani, Vincent Patar et Stéphane Aubier, Marie-Clémence Andriamonta-Paes et César Paes.

Critique : Huit entretiens constituent l’arête dorsale de ce livre. les cinéastes sont présentés en début d’entretien : leur parcours, rencontres – puisqu’il s’agit toujours de duos - et travaux. Commencent ensuite les interviews qui essaient de comprendre le fonctionnement des deux créateurs ensemble. En effet, comme exposé dans l’introduction de Louis Héliot, nous avons quelques noms en tête de duos comme Joel et Ethan Cohen, les sœurs Wachowski ou encore les frères Dardenne. Comment se crée l’alchimie entre deux êtres pour un métier, celui de réalisateur, que l’on a tendance à voir comme une femme ou un homme seul menant une équipe ?

C’est ce que l’on va tenter de découvrir au fil des rencontres. On se rend compte qu’il n’y a pas de règles. Enfin si, une seule, la volonté d’avancer ensemble et le fait que chacun ou chacune complète l’autre. À partir de là, l’écriture, la recherche de financements, la réalisation, la post-production, tout diffère. Et surtout le type de cinéma et l’approche filmique. Chacun de ces duos a choisi un genre différent, le comique burlesque de Dominique Abel et Fiona Gordon, les animations de Vincent Patar et Stéphane Aubier, les explorations de Hélène Cattet et Bruno Forzani, l’engagement d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, les documentaires de Marie-Clémence Adriamonta-Paes et César Paes ou encore les comédies absurdes de Benoît Delépine et Gustave Kervern, sans oublier les frères Jean-Marie et Arnaud Larrieu et les sœurs Muriel et Delphine Coulin. Chaque paire explore à sa manière le cinéma et cherche à se renouveler à chaque tournage.

Ces entretiens longs laissent le temps de se livrer, de se raconter et de comprendre les embûches rencontrées, les accords et désaccords surmontés, le plaisir ils ont encore à créer ensemble.

