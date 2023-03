Recalé - Hjorth & Rosenfeldt - critique du livre

Résumé : Lise-Lotte, professeur à l’école privée Hilding, en Suède, aperçoit dans une salle de classe la silhouette d’un garçon assis avec des feuilles A4 agrafées dans le dos et un bonnet d’âne sur la tête. Cette « star » de la télé-réalité n’a pas réussi le test de culture générale. Recalé, son front a été perforé par un pistolet d’abattage. Ce meurtre est le premier d’une longue série. D’autres vont suivre avec le même rituel macabre. Il revient alors à Torkel, Vanja, Sebastian et Billy, des enquêteurs de la police suédoise, de comprendre l’affaire pour retrouver le plus vite possible les traces de cet assassin atypique !

Critique : Les deux auteurs nous embarquent dans une histoire surprenante qui nous plonge au cœur de la vie des médias et de la télé-réalité. Cette critique sociétale, sous forme de récit, dénonce un état de fait, une télévision et des réseaux sociaux, mettant sur un piédestal des jeunes sans bagages qui font fortune en se filmant toute la journée. Une image que ne peut supporter un tueur mystérieux, désireux de vouloir démontrer l’inculture patente de jeunes gens qui ne devraient pas avoir de place sur nos écrans.

Le récit s’attarde longuement sur la vie intime de chaque personnage dont on suit les aventures et les turpitudes avec délectation. Les histoires s’entremêlent pour devenir le fil conducteur d’un roman étonnant.

Michæl Hjorth est l’un des créateurs de la série télévisée Les Enquêtes d’Érica. Il publie aussi depuis 2011 des romans avec Hans Rosenfeldt, le producteur et scénariste de la série télévisée Bron (The Bridge) diffusée dans plus de 170 pays.

Sorti en novembre 2019 et réédité en poche fin 2022, Recalé, le cinquième volume de la série Dark Secrets, nous plonge dans une atmosphère sombre et sordide, avec une enquête palpitante menée une fois encore par Sebastian Bergman et son équipe.