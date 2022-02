Refuge 1420- Jean Marie Firdion - critique du livre

Résumé : Carla Perugin, une jeune gendarme de 24 ans en poste à la brigade de Lescar, est à la recherche de Jordan, 25 ans, qui a profité d’un moment d’inattention pour s’enfuir avant son audition devant un juge à Pau. Lors de son échappée vers l’Espagne, le fugitif va croiser le chemin de Ludovic, un adolescent métisse de 14 ans, livré à lui-même, près du Pic du midi. Au même moment, le corps sans vie d’une jeune fille est retrouvé à moitié dénudé près du lac du refuge 1420, non loin du lieu où les deux jeunes gens ont installé leur bivouac. Des témoins indiquent avoir vu un homme les mains ensanglantées. Une course contre la montre s’engage alors pour retrouver ces individus et résoudre cet abominable crime.

Critique : L’histoire se déroule du lundi 18 au vendredi 21 juillet, sans que ne soit précisée l’année. Ces cinq jours sont captivants, les investigations sont riches et les péripéties nombreuses. Si Refuge 1420 est un très bon thriller, c’est avant tout un roman poignant où la sensibilité est omniprésente. Les personnages ont tous un passé difficile, voire dramatique, combiné à un présent encore très douloureux, créant ainsi un point commun, une solidarité entre les trois protagonistes, et un regard tendre, compatissant du lecteur.

A douze ans, Jordan a perdu sa mère alcoolique dans un terrible accident de voiture. N’ayant jamais connu son père, il est placé dans une famille d’accueil immédiatement après le drame. Lui-même renversera des années plus tard la petite Eléanore âgée de dix ans, la tuant sur le coup. C’est d’ailleurs la raison de sa présentation par les gendarmes devant la juridiction de Pau.

Ludovic est malentendant et passionné par les Amérindiens. Il vit chez sa mère à Paris et subit depuis toujours les plans foireux de son père, lequel lui a promis qu’un jour ils iraient tous les deux au Canada. C’est pourquoi cette année, il a organisé un campement sauvage en pleine nature, pour s’entraîner à vivre comme le font les tribus indiennes. Sauf qu’une fois encore, son père va lui faire faux bond, préférant passer son temps à l’hôtel avec sa nouvelle conquête. Ludovic est donc laissé seul dans la montagne, loin de tout, avec quelques provisions.

Du haut de ses 1m72, Carla est une belle brune. On apprend qu’elle aussi a vécu un drame étant plus jeune, et que son frère est depuis ce jour en maison de santé, sans plus de détails.

Ces passés et présents mélangés, particulièrement difficiles, soudent les personnages et bousculent le lecteur qui n’a qu’une envie, celle de hurler contre le père de Ludovic, totalement irresponsable et inconscient de laisser un si jeune garçon, qui plus est handicapé, seul au milieu de nulle part. On compatit quand Ludovic est trempé par les pluies orageuses et tremble de froid. On se surprend aussi à vouloir aider Jordan, ce garçon un peu paumé, pour qu’il s’en sorte et puisse enfin diriger son existence.

Bravo à l’auteur qui, avec ce quatrième thriller, est parvenu haut la main à nous faire vivre de manière particulièrement intense et tendue des émotions fortes et bouleversantes. On s’inquiète à chaque page pour l’avenir de chacun des personnages auxquels on s’identifie. On s’attache et on prie pour que ces enfants perdus aient une vie meilleure et que justice soit faite. Les travaux de Jean Marie Firdion, qui a publié de nombreux essais et contribué à des ouvrages collectifs sur l’exclusion sociale, les personnes sans domicile et les minorités sexuelles, ont sans doute contribué à rendre le récit crédible et réaliste. Refuge 1420 est un roman réussi, servi par une écriture fluide et attractive. Les chapitres sont courts et la fin est à la hauteur d’un bon polar. Vivement le prochain !