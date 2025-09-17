Regarde - Emmanuel Poulain-Arnaud - critique

Résumé : Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de seize ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Critique : Que la famille est belle et même divorcée, et pire quand la maladie s’abat sur le fils unique ! Ainsi, les bons sentiments perdurent avec l’émergence d’une volonté commune en matière de soutien pour l’adolescent qui va tomber aveugle. Cinq personnages peuplent cette comédie dramatique gentille et pétrie de jolies valeurs : il y a d’abord Milo, un adolescent de seize ans, passionné de surf, qui du jour au lendemain apprend qu’il est atteint d’une maladie génétique qui le privera assurément de la vue ; on trouve les parents, divorcés, qui tentent à leur manière de se reconstruire une existence heureuse sans oublier de se disputer joyeusement ; également le grand-père diabétique qui fait penser à l’arrière-grand-mère malicieuse de Vic dans La Boum de Claude Pinoteau ; et enfin la belle-mère enceinte, maladroite et touchante, qui essaye à sa façon d’apporter sa pierre à une famille qui n’est pas vraiment la sienne.

Copyright Julien Panié

Tous ces personnages évoluent dans un environnement absolument magnifique avec la mer juste en face d’une cabane de vacances, qui offre d’immenses rouleaux d’écume où les jeunes surfers ont plaisir à se glisser. On ne doit pas être loin de Lacanau comme en témoignent les vagues impressionnantes et les plages sablées à perte de vue. Hélas, le jeune homme ne verra plus ces paysages merveilleux dans quelques mois, et ce moment de vacances constitue une parenthèse enchantée pour lui avant de rejoindre un centre de soin et de rééducation visuelle où il devra apprendre à marcher avec une canne et lire le braille. La fin d’ailleurs ouvre avec optimisme une page sur le droit à la différence. On est bien au cinéma quand on voit la rapidité avec laquelle les institutions médico-sociales et sanitaires se saisissent du dossier d’un adolescent qui vient d’apprendre son diagnostic de rétinite pigmentaire. La réalité est hélas souvent moins facile.

Regarde révèle à Erwan Bourdelles, un jeune acteur nantais, tout à fait prometteur. Il interprète le jeune homme avec une véritable facilité. Il connaît les traits langagiers et comportementaux des personnes de cette génération, et a intégré la complexité de l’adolescence quand il s’agit d’entreprendre une suite de soins. Autour de lui, Dany Boon et Audrey Fleurot incarnent leur personnage avec beaucoup de grâce et tendresse. Ils représentent une génération de parents un peu paumés, qui ne cessent d’affubler leur enfant de vocables hypocoristiques, comme apparemment, c’est un peu la mode aujourd’hui. Il est d’ailleurs assez étonnant que le garçon ne réagisse pas plus à cette surenchère de "mon chéri" mais voilà, nous sommes au cinéma pour le meilleur.

Copyright Julien Panié

Emmanuel Poulain-Arnaud s’était déjà intéressé au modèle de la famille dans Le test où justement un test de grossesse retrouvé par hasard dans une salle de bain venait perturber le destin tranquille d’un couple. Le cinéaste renoue avec un environnement bourgeois et heureux que les évènements de la vie contrarient passablement. Rien donc de bien original dans cette comédie qui se laisse agréablement regarder avec son lot de bons sentiments, ses archétypes familiaux bien normatifs, et surtout un adolescent docile et sympathique dont tout parent rêverait. Le but du cinéma est d’emmener en voyage les spectateurs et le réalisateur atteint son but à double titre : à proprement parler en filmant la mer et au sens figuré en offrant une page de rire et de tendresse sur l’écran.

Regarde sait habilement manier la comédie et le drame. Pour autant, si catastrophique soit la révélation d’une rétinite qui condamnera le jeune protagoniste à la perte de vision, le traitement ne se veut absolument pas médical. On sera bien tenté de procéder au test du doigt placé sur les côtés de la tête pour bien se rassurer qu’on n’est pas soi-même atteint par cette pathologie, mais la référence médicale ne va pas plus loin. Cela donne du coup un film agréable, jamais poussif, qui certes ne révolutionne pas le cinéma, mais permettra à chacun de passer un bon moment en famille.