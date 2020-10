La boum - la critique du film

Résumé : Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l’existence d’une ancienne maîtresse de son mari, elle décide de "faire un break" mais du haut de ses 13 ans Vic ne pense qu’à sa première boum...

Critique : La Boum attrape dans son gros filet à poissons des adolescents stéréotypés et des adultes passablement dépassés, sauf une adorable arrière-grand-mère qui a l’air de sortir d’une publicité pour yaourt. A plus de quatre-vingts ans, Denise Grey relançait sa carrière, dans le rôle d’une confidente rigolote, formidable épaule sur laquelle la jeune Vic se repose lorsque, jouant à saute-moutons, elle zappe la génération des parents qui ne comprennent rien, font couler des larmes et claquer des portes. C’est d’autant plus amusant que Fossey et Brasseur représentent ces adultes issus de mai 68, qui ont voulu abattre les cloisons de l’autorité et se retrouvent avec une ado dont la crise suffisamment carabinée a une valeur performative : il s’agit d’induire des effets de reconnaissance, pour que le critique et le public puissent accoler à ce long métrage l’étiquette "générationnelle", seule garantie d’un succès à forte connotation sociologique.

Sauf qu’aujourd’hui, la madeleine est complètement périmée. Déjà, qui dit "boum" en 2020 ? Qui se souvient qu’en 1980 on écoutait du ska ? Les gens qui ont l’âge de Sophie Marceau et verront dans cette gentille comédie un document sur ces années-là, où Giraudeau était si beau qu’on pouvait lui donner n’importe quel rôle, y compris celui d’un prof d’anglais, où Brasseur et Fossey ont beau jouer comme peu de pieds, cela ne compte pas, puisque l’art de Pinoteau ne consiste pas à faire du bon cinéma, mais à offrir un portrait de l’adolescence, lequel n’influencera absolument pas Maurice Pialat, lorsque celui-ci tournera A nos amours, trois ans plus tard.

Ce que le film demande juste à Sophie Marceau, la révélation, c’est de surjouer n’importe quelle scène qui la conduira du soupir extatique mêlé de rêveries amoureuses à la pleurnicherie grimaçante, tandis que les garçons en orbite tentent de se poser sur des territoires féminins à conquérir, selon une matrice hétéronormée, le boutonneux négligé ayant moins de chances que le beau gosse bien lisse, c’est entendu. Sertie dans une bande-son qui ferait passer du Laurent Voulzy pour du Pierre Schaeffer, La boum fut le film phénomène de l’année 1980 et des mois suivants, suscitant des avatars cinématographiques encore moins réussis. Quant à sa jeune actrice, elle devint aussitôt une vedette, qui accomplit une carrière globalement médiocre, sans que jamais le parfum guimauve de son premier succès ne se dissipe tout à fait (comme le prouvent La Boum 2, L’étudiante ou le populaire LOL parmi d’autres ineffables nunucheries).