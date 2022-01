Le test - Emmanuel Poulain-Arnaud - critique

Résumé : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César, sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Critique : Il suffit d’un test de grossesse trouvé dans la poubelle de la salle de bain pour que toute la petite famille Castillon se fissure de toute part. Le test est le récit comique et attachant sur le faux-semblant. Tout semble si parfait chez ces bourgeois : ils vivent dans une belle maison confortable, Annie est une mère immensément dévouée, les garçons sont des ados on ne peut plus agréables, Poupi contribue à l’éducation de son petite frère sans sourciller et le père exerce son métier de médecin avec une bonhomie parfaite. Mais au cinéma, la perfection a toujours ses revers. Cette possible intrusion d’un nouveau bébé dans la famille devient alors l’occasion pour ce modèle familial de s’effriter et de donner à voir une vérité moins glorieuse des personnages.

En fait, la réussite du film est liée essentiellement au jeu d’Alexandra Lamy. Elle est omniprésente d’un bout à l’autre du long-métrage. Elle compose une mère aussi insupportable qu’attachante, pour laquelle toute son existence est au service de ses enfants. Son caractère effronté et son énergie, font d’elle un bolide d’amour. Elle répand de l’affection à chaque instant, se mêle de tout, gère la maison comme une petite entreprise et, finalement, chacun se laisse mener par ce petit bout de femme, parfois jusqu’à l’agacement. Même elle s’énerve de ses propres excès mais n’arrive pas à s’empêcher de jouer les sauveuses pour sa progéniture. On rit beaucoup dans ce film. Mais Emmanuel Poulain-Arnaud ne cède jamais au ridicule. Il s’attache à composer des héros ordinaires, débordants de vie, qui peu à peu crèvent la surface lisse de leur visage.

On rit mais la larme à l’œil n’est pas loin non plus. Le test s’inscrit dans la tradition des films familiaux français à la façon du Premier jour du reste de ta vie (2008) qui offrent un équilibre parfait entre comédie et mélancolie. Le film ne se prend pas au sérieux et assume le caractère plaisant et divertissant d’une œuvre de cinéma. On ressort avec un sourire aux lèvres, et surtout une vraie émotion à l’égard de cette smala déroutante. Le long-métrage réconcilie chacun des spectateurs avec la famille. C’est un film qui se regarde à plusieurs, que nous soyons parents, adolescents ou grands-parents.