Rendez-vous à Tokyo - Daigo Matsui - critique

Résumé : Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d’aujourd’hui.

Critique : Après avoir fondé une troupe de théâtre et travaillé pour la télévision comme scénariste, Daigo Matsui a réalisé un premier long métrage, Afro Tanaka, en 2012. Quatre autres ont suivi, projetés dans divers festivals, sans connaître de sortie en France. Prix du public au Festival de Tokyo 2022, Rendez-vous à Tokyo est son cinquième film et le premier à être distribué chez nous. Également auteur du scénario, Daigo Matsui a voulu rendre hommage à Jim Jarmusch, qu’il vénère. On notera, dans un second rôle insolite, la présence de Masatoshi Nagase, qui fut des castings de Mystery Train et Paterson. Mais l’œuvre de référence, cité explicitement par des extraits et une affiche, est bien sûr Night on Earth (1991), qui relatait plusieurs histoires de chauffeurs de taxi le même jour, dans plusieurs partie du monde. Daigo Marsui inverse le dispositif avec la narration d’une seule histoire, mais se déroulant en sept segments avec une date unique, le 26 juillet. C’est le jour d’anniversaire de Teruo, un danseur professionnel qui nouera une relation amoureuse avec Yo, conductrice de taxi.

© 2022 JUST REMEMBERING FILM PARTNERS

Première rencontre, amitié amoureuse, instants heureux de l’idylle, séparation, vie sans l’autre, oubli ou souvenir de l’ex, nouvelles vies. Conscient du caractère banal de l’histoire d’amour déployée, le réalisateur a opté pour une rupture temporelle, le spectateur étant amené à reconstituer un puzzle au fils des différentes parties, liées par le plan sur une horloge. Matsui précise ainsi dans le dossier de presse : « En racontant une histoire d’amour de manière linéaire, de la rencontre à la rupture, je craignais qu’elle soit un peu médiocre ou qu’on ait l’impression de l’avoir déjà vu mille fois. Et si j’en étais resté à une chronologie classique, le film se serait terminé un peu tristement, avec la rupture (…) C’était aussi une manière de déplacer les attentes du spectateur. Finalement en évacuant assez vite la question du suspense "que va-t-il se passer entre eux ?", on peut regarder cette histoire de manière plus ouverte, curieuse, et cela amène d’autres réflexions que la seule anticipation ».

© 2022 JUST REMEMBERING FILM PARTNERS

Des indices parsèment ainsi le récit : des masques portés par les personnages en période de Covid, un changement de coupe de cheveux, une blessure au pied… Le film distille un réel charme, qui doit également aux collaborateurs artistiques et techniques, dont Hiroki Shioya pour la photo et Ryuchi Takita au montage. Certes, le dispositif s’apparente un peu à un exercice de style, et il manque sans doute à Rendez-vous à Tokyo la dimension du diptyque Smoking et No smoking de Resnais. Mais le film vaut bien 5 x 2 de François Ozon qui adoptait une démarche presque semblable. Les amoureux de la ville de Tokyo trouveront en outre de superbes vues de la capitale, en complément du récent Perfect Days de Wim Wenders, autre film sur les correspondances entre les cultures nippone et américaine.