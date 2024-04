Resilient Man - Stéphane Carrel - critique

Résumé : Au sommet de sa gloire, Steven McRae, brillant danseur étoile au Royal Ballet de Londres, se blesse au tendon d’Achille et s’effondre sur scène. Sa carrière semble finie. Pourtant, après deux ans d’absence, accompagné par ses entraîneurs et l’équipe médicale de la compagnie, il suit un programme spécial pour revenir à son plus haut niveau. Malgré l’adversité, Steven McRae compte bien remonter sur scène et danser à nouveau les plus prestigieux rôles du répertoire …

Critique : Steven McRae n’est pas un danseur étoile anodin. C’est un homme au-dessus des normes et des possibilités physiques et psychologiques, qui certes l’amènent à un dépassement permanent de ses propres limites mais surtout apportent à son art une dimension supérieure. Jusqu’au moment où le corps a failli, et que le tendon d’Achille s’est déchiré, au point de l’interdire d’accès (presque) définitivement à la scène mythique du Royal Ballet de Londres. Resilient Man est le récit d’un danseur étoile que tout condamne à une fin de carrière, qu’il s’agisse déjà de l’avancée en âge mais aussi de cette blessure aux conséquences insurmontables. De surcroît, le documentaire parle aussi de la poussée toujours plus forte des sportifs de haut niveau, à la limite de l’éthique, les conduisant parfois à se ruiner la santé et même à consommer des substances dangereuses.

Copyright Stéphane Carrel

Stéphane Carrel se définit comme un portraitiste. En l’occurrence, son film tend à révéler la complexité d’un artiste qui depuis son enfance cherche le dépassement. Avec lui, il évoque la brutalité du système des conservatoires, la renonciation au plaisir de manger ou de vivre simplement pour quelques heures de gloire sur la scène d’un théâtre. Il soigne la photographie au bénéfice de cet homme déterminé à surmonter l’accident qu’il a subi au point parfois d’un certain maniérisme sur le plan visuel. Le travail que Stéphane Carrel impose à son image est un écho nécessaire à la force du dépassement dont fait preuve le danseur. En même temps, et c’est cela qui est très impressionnant, le documentaire donne l’impression d’une certaine facilité dans le son, le montage, le cadrage, en exacte correspondance avec Steven McRay qui, dans la salle d’entraînement ou sur scène, ne semble en aucun cas affecté par la douleur ou le handicap de sa jambe.

Resilient Man est peut-être assez mal nommé. À plusieurs reprises, le protagoniste se définit comme un tigre. La puissance du danseur n’a pas pour origine la résilience, mais une sorte d’animalité qui lui permet de trouver des ressources inestimables en lui. L’homme est très beau et l’on perçoit dans le corps les heures très longues à travailler la sculpture des muscles. En ce sens, le film vient s’opposer aux représentations souvent caricaturales des garçons qui s’engagent dans la danse classique. Le père de famille a la force d’un fauve, le désir de vivre immense, qui devient une source d’inspiration pour ses propres enfants, mais aussi tous les jeunes sportifs qui intègrent la discipline brutale du ballet de Londres. Parallèlement, Stéphane Carrel fait la description d’un homme simple, abordable, qui se rend au travail en métro, élève ses enfants et tente de consoler son épouse qui a dû renoncer à une carrière de danseuse étoile.

Copyright Stéphane Carrel

Le film donnera des raisons d’espérer à toutes celles et tous ceux qui sont habités d’une passion et se sentent condamnés à ne pas l’atteindre, à cause d’un handicap ou plus simplement d’un manque de confiance en soi. Réussir, c’est d’abord lutter contre les propres limites que chacun d’entre nous pouvons nous imposer. Bien sûr, tout le monde n’a pas la puissance et la rage de vaincre d’un Steven McRay, mais l’évidence est là, qu’une blessure même incurable par la médecine traditionnelle, est surmontable grâce au mental. Stéphane Carrel se méfie d’ailleurs des généralités. Il offre le portrait d’un homme d’exception, engagé pour l’art, combattif pour pouvoir continuer à faire vivre de grandes œuvres comme Le Lac des cygnes, Rhapsodie, Casse-noisette qui concourent au patrimoine de la danse classique dans le monde.

Les documentaires affluent sur les écrans français depuis quelques années avec de grands réalisateurs et Stéphane Carrel s’impose dans la cour des grands avec Resilient Man. On ressent d’ailleurs dans l’écriture et les choix de réalisation le désir de passer à la fiction et à la mise en scène, tant l’image transforme le personnage de Steven en une forme de héros de fiction, atemporel. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du prochain film qui, nous l’espérons, aurait tout à gagner à s’approcher de la narration.