Retour à Cold Mountain - Anthony Minghella - critique

Résumé : Ada rencontre Inman. Silences, regards, mains fébriles et serments échangés... Minghella dépoussière le genre romanesque sur fond de guerre de Sécession dans une nouvelle fresque historique et sentimentale.

Critique : Anthony Minghella signe là une de ces fresques historiques dont il a le secret. Après Le patient anglais sur fond de Seconde Guerre mondiale, c’est la guerre de Sécession qui tient lieu de cadre à Retour à Cold Mountain. Un conflit sanglant, qui livre le pays à des milices despotiques traquant les déserteurs, qui sépare aussi les familles et crée une anarchie propice aux débordements les plus barbares. Au milieu de cette sauvagerie, Ada et Inman vivent un amour intense, à l’image de Heathcliff et Catherine, de Scarlett et Rhett. Un contexte qui va endurcir leur caractère et transformer l’amour platonique en relation mûrie et sensuelle.

Minghella réitère la formule qui a fait le succès du Patient anglais : la guerre qui éloigne les amants, les lettres qui maintiennent le lien et cristallisent la relation, la beauté des paysages, des corps à corps enfiévrés (avec une très belle scène d’amour et l’un des baisers les plus fougueux du cinéma hollywoodien), la durée du film... et le casting. Trois excellents comédiens : Renée Zellweger extrêmement drôle et touchante, Nicole Kidman dans un rôle de grande amoureuse aventurière à sa mesure, et Jude Law tout en charme et finesse. Malheureusement, si le duo Zellweger-Kidman fonctionne étonnamment bien, le couple Kidman-Law souffre du sex-appeal et de l’aura très forte de la star. Au détriment de l’émotion. Dommage...