Retour à Reims (Fragments) - Jean-Gabriel Périot - critique

Résumé : A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui.

Critique : Jean-Gabriel Périot est un cinéaste engagé. Il y a deux ans, il donnait la parole à des apprentis comédiens pour témoigner de leur vision de mai 1968. Cette fois, le monteur s’engage dans le récit de Didier Éribon qui raconte l’histoire de sa propre famille et, à travers elle, celle des ouvriers en France qui se désespèrent d’une classe politique de gauche détachée de ses idéaux. Le texte que lit Adèle Haenel est très beau. Il déroule dans une langue poétique, chantante, les pas d’un sociologue dans la vie qui aurait pu céder au déterminisme malheureux de ses propres parents. Le récit autobiographique remonte jusqu’aux grands-parents où l’on découvre la difficulté depuis des siècles pour les femmes d’affirmer leur liberté. D’ailleurs, à travers le récit de la domination des femmes par les hommes, Périot et Éribon déroulent subtilement le récit de celle des capitalistes sur les ouvriers, comme s’il s’agissait de la même problématique.

Retour à Reims (Fragments) est construit comme un patchwork merveilleux de films et documentaires empruntés entre autres aux archives de l’INA. Si Jean-Gabriel Périot est avant tout un monteur de génie, il parvient avec brio à illustrer le récit de Didier Éribon par la juxtaposition d’entretiens ou de scènes pour certaines mythiques de films anciens, comme si les personnages qui s’affichent sur l’écran étaient bien ceux dont le long-métrage parle. On perçoit un travail très important pour reconstituer l’histoire du sociologue de la cause gay dans le choix des extraits de films qui se déroulent sur l’écran. On perçoit surtout une écriture exigeante, précise, au service du témoignage tellement actuel d’une classe ouvrière délaissée par les partis censés les représenter.

Retour à Reims (Fragments) est un film politique et engagé. Périot raconte la manière dont les partis de gauche, qu’ils soient communistes ou socialistes, ont précipité le basculement du vote ouvrier vers l’extrême droite. Si le documentaire survient sur les écrans à quelques jours de l’élection présidentielle, on ne peut que trembler devant le portrait de ces générations de femmes et d’hommes que le travail à la chaîne a détruits et que l’indignité sociale a défigurés. Le cinéaste aime ces gens de peu. Il refuse le positionnement politique arbitraire. Il donne la voix aux peuples dominés dans un art cinématographique puissant et magnifique. Il fait rayonner à travers l’histoire personnelle de Didier Éribon l’Histoire de tout un pays, la France, qui devrait pleurer ses enfants abandonnés au rang de citoyens de seconde zone.