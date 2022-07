Retrouver le chemin - Laurent Granier - critique

Résumé : 11 mai 2020 – Le Puy-En-Velay. Fin du premier confinement. Laurent, séparé, qui a perdu son travail et attrapé le Covid, prend la décision de repartir seul sur le chemin de Compostelle. Sans but bien précis, Laurent s’en remet au chemin.

Critique : Auteur et réalisateur, Laurent Granier est aussi scénariste de bande dessinée. Et on ne doute pas qu’il connaisse Le Droit du sol, ce magnifique album de voyage imaginé par Étienne Davodeau, auquel Retrouver le chemin fait souvent penser, par sa double articulation entre la narration d’une expérience personnelle et une réflexion plus globale, souvent implicite, jamais pesante, sur les vertus d’un parcours accompli.

Dans les deux cas, le propos n’est pas flanqué d’une morale qui en alourdirait le dessein. Au contraire, le film évoque, jusqu’aux inflexions du langage, un itinéraire aux multiples acceptions, résumé par quelques brèves notations face caméra, pour dire, sans exégèses outrancières, des états physiques et psychologiques. On constate que Granier finit par retrouver symboliquement le "je" qui correspond à son expérience et lui échappait au départ, quand il utilisait ce "nous" inclusif, volontiers consensuel, relié aux destinataires de son œuvre.

Copyright Matsylie Productions

Il ne s’agit pas de mentir sur les conditions même d’un voyage solitaire, ni d’être dépossédé d’une expérience intime consignée dans ce long métrage, d’une grande beauté visuelle.

Granier documente les variations de son humeur, aussi ondoyantes que les paysages qu’il traverse, pense à ses enfants dont il est séparé, se confronte aux caprices du climat, affronte les mouches, les moustiques, l’humidité, traverse des villages, des hameaux, rendus déserts par la pandémie, accroissant le sentiment de solitude. Il restitue aussi au mot "aventure" son sens étymologique : ce qui peut comme ce qui peut ne pas advenir. Des rencontres, notamment, celle d’un pêcheur, de quelques fermiers, de gens qui ont décidé de redonner un sens à leur vie en changeant d’activité et témoignent de leur parcours. Sur ces célèbres chemins de Compostelle, leurs paroles ne prennent jamais les atours d’un prosélytisme outrancier. Ils n’en sont que plus inspirants.

Au ras du sol et dans le surplomb d’un drone, le film trouve la note juste, à l’intersection d’une existence et de toutes les autres, celles qui, demain, pourraient choisir la route vers un autre destin.