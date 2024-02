Revivre - Karim Dridi - critique

Résumé : Jour et nuit, deux couples de parents entourent leurs enfants de soin et d’attention, dans l’attente d’un don d’organe. Leur soutien, allié à l’extraordinaire dévouement des soignants, est vital sur le chemin de la guérison. Une célébration de l’espoir, de la résilience et de l’engagement – une véritable histoire d’amour !

Critique : Revivre s’ouvre et se ferme sur l’image d’un hélicoptère qui se pose sur le toit de l’hôpital de la Timone, à Marseille, signe de la vie intense et bouleversante de nombres de patients qui n’auront pas la chance de se retrouver accompagnés par un cinéaste pendant le combat contre la maladie. Ici, les patients à la rencontre desquels la caméra de Karim Dridi vient, sont des tous petits enfants, à peine nés, dont déjà le corps minuscule est couvert de tuyaux, dans le vacarme terrifiant des respirateurs et des ordinateurs de contrôle. Le long-métrage s’installe avec deux couples de parents dans un service de réanimation dont on se souvient encore de l’importance qu’il a pu revêtir pendant la crise Covid. Pour autant, nous voilà très loin du tapage médiatique en pleine crise pandémique. La vraie vie a repris ses droits, avec des parents combatifs mais apeurés, et des enfants qui luttent pour leur survie.

Copyright Pyramide Films

Revivre n’est pas un film hospitalier comme il en existe un certain nombre sur les écrans. C’est un documentaire sur la magie de la relation parents/enfants, bouleversée par le drame absolu de la maladie. Deux bébés débarquent au CHU marseillais avec un pronostic vital déjà engagé. Le premier souffre d’un cœur fatigué qu’il faut remplacer par une machine et la seconde d’une insuffisance hépatique. Les deux enfants ont de commun qu’ils attendent une greffe, seule issue véritable à leur survie durable. À leur côté, il y a des jeunes gens, émerveillés et engagés dans leur métier de parents, qu’ils déploient patiemment dans la chambre où leur bébé est soigné. Il faut noter que le film refuse le misérabilisme et le voyeurisme, en prenant le parti de ne filmer les parents qu’à l’intérieur de l’hôpital. Leur domicile est consigné au domaine réservé de leur intimité, même s’ils donnent à voir devant la caméra un condensé d’humanité et de sincérité époustouflant.

Copyright Pyramide Films

On n’avait pas revu Karim Dridi sur les écrans depuis Chouf, sorti en 2016. La fiction avait pour commun avec ce documentaire qu’elle se passait à Marseille. Mais toute ressemblance s’arrête là. Karim Dridi s’invite dans un tout autre genre, celui d’un documentaire patient, attentif, serein, qui fait le pari d’accompagner pendant de longs mois des parents traversés par le drame de la maladie de leur enfant. Aucun autre proche des parents n’est convoqué dans ce récit. Même les soignants se font relativement rares, à l’exception de quelques scènes où l’espoir renaît à la lumière d’un traitement ou d’un greffon sur le point d’être offert aux petits malades. Le réalisateur laisse parfois échapper un bout de lui-même par une parole, un échange des protagonistes avec la caméra, devenant à cet instant le meilleur des accompagnants pour ces parents qui alternent entre la détresse, la colère et l’espoir. Le spectateur est le témoin très proche des émois de ces adultes qui ne cèdent jamais au découragement.

Copyright Pyramide Films

Revivre s’affirme comme un documentaire attachant et sensible, assez éloigné du cinéma auquel Karim Dridi nous avait habitués. Toute la beauté de la vie est joliment filmée pendant plus d’une heure et demie avec, en arrière plan, un hommage ému aux parents qui ont vu leur enfant mourir pour donner vie à d’autres enfants au bord de l’agonie, grâce à la greffe d’un organe.