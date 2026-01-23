ReZet - Aurélien Benoilid - critique

Résumé : Dans un futur proche, le monde s’est remis entre les mains d’un algorithme infaillible. Le Véritarium. Une intelligence artificielle capable d’attribuer un taux de crédibilité à chaque information, chaque image, chaque parole. Désormais, le doute n’a plus sa place. Le vrai est certifié. Le faux disparaît. Zacharie Bensoussan, neurologue de renom, a consacré sa vie à percer les mystères de la mémoire humaine. Mais face à la maladie d’Alzheimer qui efface peu à peu l’esprit de son père, la science se heurte à ses propres limites. Lorsqu’une anomalie surgit au cœur du système mondial de la vérité, Zacharie est entraîné dans une enquête qui le mènera bien au-delà de la médecine — jusqu’aux fondements mêmes de l’humanité...

Critique : Dès les premières pages, le lecteur est happé par une écriture très incarnée, presque charnelle, qui alterne scènes de vie, fragments de savoir scientifique et projections dystopiques. Le futur que dessine ReZet n’a rien d’un décor spectaculaire : il est crédible, méthodique, glaçant par sa logique même. Dans un monde régi par le Véritarium, algorithme de la vérité absolue, l’erreur n’existe plus — mais avec elle disparaissent aussi le doute, la nuance et, peu à peu, la liberté intérieure. La vérité devient norme, puis dogme, puis instrument de contrôle.

Au cœur du roman, la figure de Zacharie Bensoussan, neurologue confronté à la maladie d’Alzheimer de son père, apporte une profondeur émotionnelle rare. Le récit tisse avec finesse un parallèle troublant entre la dégénérescence de la mémoire humaine et l’hypertrophie d’une intelligence artificielle prétendument infaillible. Là où l’homme oublie, la machine accumule ; là où l’algorithme certifie, l’humain vacille. Ce face-à-face silencieux donne au roman sa véritable tension dramatique. La grande force de ReZet réside dans son refus du manichéisme. L’intelligence artificielle n’y est ni un monstre ni une providence, mais un miroir grossissant de nos renoncements. Aurélien Benoilid interroge avec acuité notre rapport au savoir, à la science, à la délégation de nos choix, sans jamais sacrifier la narration à la démonstration. La langue est précise, parfois clinique, mais toujours traversée d’élans poétiques, de souvenirs, de sensations, comme autant de résistances à l’effacement.

Roman d’anticipation, ReZet est surtout un livre de l’intime et de la filiation, une méditation sombre et lucide sur ce que nous acceptons de perdre pour ne plus avoir à douter. Une œuvre exigeante, actuelle, et durablement troublante, publiée chez Beta Publisher.