Ricardo et la peinture - Barbet Schroeder - critique

Résumé : "Ricardo et la peinture" est le portrait que nous propose Barbet Schroeder de son ami le peintre Ricardo Cavallo, qui consacre sa vie à la peinture. De Buenos Aires jusqu’au Finistère, en passant par Paris et le Pérou, ce film est une invitation à plonger dans l’histoire de la peinture mais aussi à découvrir la vie de cet homme qui, avec simplicité et humilité, s’est toujours engagé entièrement, jusqu’à transmettre sa passion aux enfants de son village.

Critique : Nous n’avions pas revu Barbet Schroeder depuis son documentaire très politique Le vénérable W, en 2016. Il revient après tant d’années d’absence avec un portrait intime, très personnel, d’un ami, et surtout d’un grand génie de la peinture, Ricardo Cavallo. L’homme vit en Bretagne, dans une maison où il renoncé au confort, au seul bénéfice d’un rapport étroit entre ses toiles et la nature. À côté de chez lui, il a ouvert une école gratuite, non pas pour fabriquer des stars de demain, mais simplement éveiller chez chacun son âme d’artiste. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps : la caméra filme en confiance ces longues heures à peindre la mer, les doutes qui surgissent quand l’œuvre n’est pas à la hauteur des espérances de son auteur, et surtout ces discussions sans fin où l’artiste commente des œuvres connues et inconnues qui ont révolutionné l’histoire de la création dans le monde.

Copyright Les Films du Losange

La magie du long-métrage surgit dans l’interpénétration de deux langages différents et complémentaires : celui de la peinture et celui de la mise en scène. Quand l’un évoque la matière boisée qui va contenir les couleurs, l’autre évoque la grâce du cadrage. Les deux hommes se répondent, comme s’ils étaient à l’orée de leur existence féconde et qu’ils devaient aller à l’essentiel. Justement, la matière filmique de Schroeder va à l’essentiel. Le cinéaste n’a pas peur de laisser sur l’écran le reflet du caméraman, ou la perche qui traverse l’écran pour recueillir la parole de son ami. Il renonce à l’extravagance, à l’hyperbole stylistique. Il semble presque maladif d’ailleurs. L’important est de saisir le témoignage sur son art et les arts en général d’un génie qui a beaucoup à nous apprendre sur le monde et la vie.

Copyright Les Films du Losange

Ricardo et la peinture fonctionne comme un ultime testament de deux êtres qui n’ont plus rien à perdre. Ricardo revient sur les endroits de sa prime jeunesse, une chambre de bonne à Neuilly en l’occurrence, où le manque de tout lui a donné l’occasion de se centrer uniquement sur la création. Dans une simplicité inouïe, l’artiste ressort des œuvres qui dorment dans la cave, entreprenant un long cortège dans la cage d’escaliers d’assistants et de techniciens. Barbet Schroeder suit péniblement les pas de son ami, épuisé par les années qui passent sans doute, mais surtout inlassablement émerveillé par la création et la connaissance encyclopédique de Ricardo Cavallo. Le documentaire permet avec une grande habilité de développer l’empathie à l’égard de deux personnes, et surtout d’appréhender, avec une facilité déconcertante, la connaissance de peintures, d’artistes et les liens implicites que l’art tisse depuis des millénaires.

Copyright Les Films du Losange

Ricardo et la peinture est un film à ne surtout pas manquer. D’abord parce qu’il témoigne de plusieurs siècles de création picturale, mais aussi parce que derrière l’apparente simplicité du propos, se cache la force de deux grands artistes, qui chacun à leur manière, ont transformé notre rapport à la réalité.