Ritournelle - Dimitri Rouchon-Borie - critique du livre

Résumé : En vadrouille dans un village qu’ils ne connaissent pas, Ka, Ron et Petit, vont, pour passer le temps, aller dans un bar et dépenser tout leur argent dans de l’alcool. Pendant la soirée ils vont faire la rencontre d’une jeune femme et de son compagnon. Cette rencontre fortuite sera le point de départ d’un déferlement de violence.

Critique : Alors qu’il s’était fait remarquer en janvier dernier suite à la parution de son premier ouvrage Le Démon de la colline aux loups, Dimitri Rouchon-Borie revient cette fois-ci avec un fait divers glaçant.

Au départ pensé et écrit comme une chronique judiciaire en 2018, Ritournelle a été modifié afin d’en faire un texte, même si dans sa forme, son style et sa construction, il garde son ADN.

Dès les premières pages, le ton est donné. En effet, l’auteur fait le choix d’ouvrir son récit sur la description d’un corps gisant sans vie, sur le sol d’une ruelle abandonnée, rappelant le poème "Une Charogne" de Baudelaire. Cette entrée en matière à de quoi heurter. Elle n’est pourtant rien, si l’on considère la suite.

Certains parviennent à trouver quelques justifications aux actes de violence, comme la vengeance ou la jalousie. Mais qu’en est-il de la violence gratuite ? Comment justifier que quelques-uns puissent éprouver du plaisir à torturer un tiers de façon totalement infondée ?

Cette question, Dimitri Rouchon-Borie la pose dans ce récit dérangeant et parfois difficile à lire. Ron, Ka et Petit, sous la plume de l’auteur, deviennent trois personnifications de la brutalité, de la folie barbare qui vont s’abattre sur Vouté, un homme rencontré fortuitement dans un bar. Le roman se focalisera ensuite sur cette soirée de violence, où personne ne fera rien pour le sauver ou arrêter ces trois hommes.

Alternant scènes de procès et description de cette nuit barbare, l’auteur place son lecteur dans la peau d’un juré, en lui donnant toutes les clés pour qu’il se fasse lui même sa propre opinion sur ce qu’il s’est passé.

Tour à tour interrogés puis confrontés à des experts, les trois accusés tenteront vainement d’expliquer les causes et les motivations de cette nuit, bien que très vite, le lecteur comprenne qu’elles sont presque absentes.

Or, c’est cette absence de motivation et la facilité avec laquelle les personnages incriminés s’adonnent à ces actes de tortures, comme si cela était banal, qui rend ce fait divers d’autant plus violent et choquant, car ces gestes accentuent l’inhumanité des trois protagonistes.

Avec Ritournelle, Dimitri Rouchon-Borie nous propose un texte dérangeant, sordide, qui poursuit le lecteur par sa noirceur, grâce à un style froid et factuel qui vient accentuer les différents sentiments éprouvés. Il aurait été facile de pousser l’horreur des descriptions, d’accumuler les exemples de violences, pour aller un peu plus loin dans l’insoutenable. L’auteur fait un choix totalement opposé : il refuse de privilégier des descriptions outrancières qui auraient desservi son roman. Ce choix constitue toute la force du livre.