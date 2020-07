Robin des Bois, la véritable histoire - Anthony Marciano, Alain Goldman - critique

Résumé : Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont une éthique très claire dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les sales types ont des rêves, et le leur est de racheter la maison close la plus courue de la ville, le Pussycat. Robin, que rien n’arrête lorsqu’il s’agit de s’enrichir, décide alors d’aller chercher l’argent là où il se trouve et projette de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham. Mais sa rencontre avec le gang de Sherwood, des justiciers qui eux volent les riches pour donner aux pauvres, va contrarier ses plans. Petit Jean, Marianne et leurs amis ont en effet eu exactement la même idée que lui : braquer le Shérif de Nottingham. La (vraie) légende de Robin des Bois peut enfin commencer !

Critique : Cette parodie médiévale vient après beaucoup d’autres et l’on a évidemment en tête les Monty Python ou Mel Brooks, pour les références les plus lointaines, ainsi que Kaamelott, si l’on évoque une plus récente plaisanterie, au format télévisuel. Alors qu’attendre d’une nouvelle relecture d’un mythe moyenâgeux, archétypal, Robin des Bois en l’occurrence, surtout quand Max Boublil joue le rôle principal ?

Le réponse est : l’acteur, juste l’acteur, qui décale le mythe en le renversant complètement : rien de plus facile, certes, que d’incarner l’antithèse d’un vertueux justicier, pilleur des riches, dévoué aux pauvres. Robin sera ici un méprisable voleur, plus prompt à faire fructifier ses projets personnels (le rachat d’une maison close) que de défendre la veuve et l’orphelin.

Bonne surprise : Boublil joue plutôt bien le profiteur, obsédé par l’argent, qui monnaie ses services à une pauvre femme attaquée, dit des horreurs à un enfant sur sa mère, parvient à spolier le gang de Sherwood, raconte n’importe quoi pour ne pas coucher avec Marianne, laquelle se confie lors d’un repas plutôt marrant, dans un monologue tout droit issu d’une comédie sentimentale mainstream.

Le comédien n’a pas à forcer sa nature nonchalante et je-m’en-foutiste pour torpiller l’environnement médiéval à coups de formules faussement impliquées ("tu m’étonnes"). Alors bien sûr, les plaisanteries sont souvent grasses (les cris d’un prêtre faisant la bête à deux dos, les gags qui capitalisent sur le club strip-tease de Robin) et les habituels guest stars de ces comédies potaches n’ont qu’une valeur illustrative (Gérard Darmon dans le rôle d’un méchant et Timsit en fourbe sont en roue libre).

Mais ce très leste produit, sans véritable histoire, souvent vulgaire, parfois drôle, bénéficie du capital sympathie qu’inspire son acteur principal, bien à son aise dans le corps de ce personnage tout aussi débile que veule. Si l’on poussait le compliment un peu plus loin, on dirait même que dans certaines scènes, la beaufitude auto-satisfaite de Robin se rapproche des rodomontades minables d’OSS 117. Pour lui, on oubliera volontiers le reste.