Play - Anthony Marciano - critique

Résumé : En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

Critique : Sam nous entraîne à parcourir avec lui vingt-cinq années de bobines de films, depuis le premier jour où ses parents ont eu la très bonne idée de lui offrir un caméscope. Le spectateur part à l’aventure avec ce héros débonnaire et jovial, dans ce bout de famille incarnée par Alain Chabat et Noémie Lvovsky, pour notre plus grand bonheur. Le choix même des comédiens par Anthony Marciano, le réalisateur, constitue d’emblée une invitation à la tendresse, au rire et à la nostalgie.

Car tout y est dans ce film rythmé et enjoué : la finale mythique France-Brésil en 1998, les premières consoles de jeux, les tubes techno déchaînés des années 90 et 2000, les molosses à l’entrée des discothèques, les premiers joints et les excès en tout genre entre copains, le passage à l’an 2000, la maladie, les mariages, les enfants, etc. Si les listes à la Prévert ne parviendraient pas à résumer ce film, tant il est dense et complet, toujours est-il qu’il raconte, non sans joie, l’universalité d’une certaine jeunesse parisienne, où l’amour et l’amitié rythment le cœur des jeunes gens. La magie de Play provient du fait que le réalisateur échappe prodigieusement au risque du bestiaire historique ou du roman d’initiation. En réalité, Anthony Marciano rend un hommage non dissimulé au cinéma tout entier, du moins au rêve de tout un chacun de devenir cinéaste. La reconstitution de scènes de vie, à travers le filtre du caméscope de Sam, semble si vraisemblable et si proche de ce que nombre de spectateurs ont vécu ces vingt-cinq dernières années, qu’on ne doute pas un seul instant du caractère autobiographique du film.

Le deuxième atout du long-métrage est qu’il échappe complètement au mélo. Certes, Play retrace, autour de cette bande de garçons et de filles, vingt-cinq années en France, en empruntant à l’histoire culturelle les événements les plus marquants. Le cinéaste choisit résolument de ne jamais s’apitoyer. Il prend le parti assumé de décrire l’éducation au cinéma et à la comédie d’un adolescent, Sam, au milieu d’une bande d’amis incroyables et attachants, où l’on devine très vite que les sentiments qui les lient racontent quelque chose de l’ordre de la fraternité et de l’amour. L’identification à ces jeunes gens qui débordent de vie est immédiat pour le spectateur. On part avec eux dans nos propres souvenirs personnels, au gré d’un tube à la radio, d’une fameuse série télévisée française, on partage des endroits et des moments communs et l’on se met à rêver d’un recommencement de nos propres destins.

Et il y a l’amour et le cinéma. Marciano démontre un savoir-faire incontestable dans la réécriture à l’écran de ce qui a façonné nos vies. Le film ne donne jamais l’impression d’une juxtaposition d’images ou d’événements. Chaque scène, conduite l’une après l’autre, donne le sens et l’ossature à un formidable récit sur l’amour. Play est un film jouissif qui nous rappelle à l’urgence d’être en accord avec nos sentiments intérieurs, et de ne jamais céder à la procrastination sentimentale. Il s’agit en quelque sorte d’une symphonie au bonheur, où le Carpe Diem devient la règle numéro 1 à appliquer à nos existences, à moins que l’on ne veuille céder aux caprices inutiles de la mélancolie. Play nous invite au bonheur et, il faut l’avouer, c’est une chose rare au cinéma.