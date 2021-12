Rose - Aurélie Saada - critique

Résumé : Rose, soixante-dix-huit ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Critique : C’est un anniversaire chantant et réjouissant comme les juifs savent si bien le faire. Les convives se pressent autour d’un couple âgé pour leur rendre hommage. Mais le malheur n’est pas loin. Rose va perdre son mari. Ses enfants ne veulent pas lui dire la vérité. Et pourtant, la séquence qui suit introduit de fait le décès du grand-père de la famille. Rose est une femme attachante restée toute sa vie dans l’ombre de son défunt mari. Elle s’est habituée à cette sorte d’existence tranquille, rythmée par ses enfants, où elle se met en parenthèse d’elle-même et de ses désirs. Le décès qui survient pourrait lui être fatal mais la rencontre avec une femme de son âge, fantasque et libérée, lors d’une soirée avec sa fille, va transformer sa vie.

ROSE - Aurélie SAADA © Silex Films - Germaine Films 2021

Rose n’est pas un grand film si l’on en juge les dialogues et la répétition de scènes familiales dont le cinéma français se délecte. En réalité, le long-métrage sort du lot parce qu’il est porté par une comédienne exceptionnelle, Françoise Fabian. La grande dame ose tout. Elle est tout à la fois tristesse, rire, extraversion et originalité. Elle n’a pas peur de se faire filmer prenant un goût de plus en plus important à un petit verre de vodka. La comédienne de Ma nuit chez Maud se livre sans filtre à l’interprétation de son personnage fantasque et vieillissant. Elle assume les rondeurs, les rides du visage, et le fait surtout qu’elle entame sans doute la dernière décennie de son existence. Le film ne sent jamais le mélodrame. Le rire, jamais ridicule, constitue le fil conducteur de cette comédie douce-amère. Bien sûr, certaines scènes ne sont pas toujours très crédibles. Mais cette vision féministe du monde est réjouissante, donnant à une femme mûre le droit au plaisir et à la liberté.

ROSE - Aurélie SAADA © Silex Films - Germaine Films 2021

Aurélie Saada met beaucoup de sa propre histoire dans ce conte moderne. Elle ose mettre en scène de nombreux rituels juifs, en se prêtant au sarcasme et à l’ironie. En quelque sorte, son héroïne Rose constitue une sorte d’icône de la liberté qui cherche à s’émanciper des normes sociales, familiales et religieuses. En même temps, elle évoque avec beaucoup de tendresse la solitude des personnes âgées, et la perte de sens quand, toute sa vie, une épouse s’est reposée entièrement sur son mari. La famille est très envahissante et justement Rose se défait avec une joie certaine du stéréotype de la mère juive, au point de privilégier une séance de spa à l’audition de son fils devant un tribunal pénal. Voilà donc un film qui saura contenter celles et ceux que le raccourcissement des jours voudrait déprimer. Françoise Fabian offre un spectacle déluré, tendre et intègre, qui ne manquera pas de séduire le plus grand nombre.