Samouraïs – Philippe Charlier - chronique livre

Résumé : « Samouraïs » débute par une citation de Yukio Mishima puis raconte l’apparition des premiers samouraïs, au détour du XIIIe siècle. Mais les guerriers qui pourraient avoir posé les bases de cette caste ont vécu vers les Xe et XI siècles. Elle se développe pour atteindre son apogée des siècles plus tard, pendant l’ère Edo, avant de s’éteindre avec la modernisation du Japon à partir des années 1860.

Critique : Philippe Charlier nous raconte l’histoire des samouraïs. Certains chapitres sont consacrés à des personnages bien réels, dont les exploits ont acquis une dimension presque légendaire. L’auteur se penche aussi sur les clans historiques rivaux des Minamoto et des Taira. Il n’oublie pas les Onna-Bugeisha, ces femmes combattantes à l’arc ou au naginata.

Philippe Charlier réveille pour nous ces personnages au code de l’honneur rigoureux. Au final, on regrette que ce livre soit si court : on aurait aimé plus de récits, plus de détails. Pour qui souhaiterait creuser le monde des samouraïs, on trouve la bibliographie finale qui comporte quelques ouvrages de référence.

Avec ce recueil, Philippe Charlier nous donne un aperçu du monde de ces nobles guerriers. Il présente leurs armes, notamment le sabre, ainsi que leurs armures. Et tous les chapitres sont illustrés d’extraits pleine page d’estampes japonaises.

Yashima Gakutei (vers 1786-1855), Ashina charge en direction des remparts, de la série "Trois Charges", détail, 1827, estampe surimono avec rehauts de poudre de cuivre et d’argent, format shikishiban, 21x18,3cm New Haven Copyright Yale University Art Gallery. Gift of Virginia Shawn Drosten and Patrick Kenadjian, B.A. 1970 Copyright Hazan 2026

Les illustrations sont extrêmement nombreuses dans ce recueil. Elles sont un plaisir des yeux. On y trouve tout le talent de nombreux grands peintres japonais, majoritairement Kuniyoshi et Yoshitoshi, mais aussi Hiroshige, Sadanobu, Hokusai et autres artistes talentueux.

Les couleurs sont vives et la conception du livre, reliure à la japonaise, couverture en soie, rend hommage aux peintures reproduites. On peut regretter qu’il s’agisse majoritairement de détails des estampes et que l’on ne puisse les voir dans leur intégralité. Ce qui se comprend pour les triptyques, ou les grands formats, mais on aurait aimé en avoir quelques-unes en entier.

Ces reproductions mettent en évidence le travail des artistes pour rendre le détail des armures, leurs compositions complexes, les décorations des tissus, des casques, des liens. On prend conscience que ces protections étaient également des œuvres d’art, destinées à impressionner l’adversaire, à montrer la richesse de leur détenteur et aussi à décliner leur identité, grâce aux symboles du clan.

Samouraïs au repos, au combat, interprétés par des comédiens, fantomatiques, en duel ou en masse à l’assaut d’un château : c’est toute une galerie de représentations diverses qui nous sont proposées.

Samouraïs nous offre une belle entrée dans le monde de ces guerriers japonais, combattants et lettrés. On découvre leur univers autant par le texte que par les magnifiques images.